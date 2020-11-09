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Biden Seçimi Kazandı, Bundan Sonra Süreç Nasıl İşleyecek ?

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ABD’de başkanlık seçimini Joe Biden kazandı. Peki bundan sonra Biden’in Beyaz Saray’a taşınabilmesi için nasıl bir süreç izlenecek ?
Biden Seçimi Kazandı, Bundan Sonra Süreç Nasıl İşleyecek ?

ABD'de seçim sisteminde Beyaz Saray'ın anahtarı, Seçiciler Kurulu'nda (Electoral College). "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor, bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Süreç nasıl işleyecek ?

Tarihler, eyaletlere göre farklılık gösterse de, tüm eyaletlerin 10 Kasım-11 Aralık'ta seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.

Tüm eyaletler, 8 Aralık'a kadar oyları sayıp, hangi adayın delegeleri kazandığına karar vermek zorunda. 8 Aralık, seçim sonuçlarına yapılacak itirazlarının sonuçlandırılması gereken son tarih.

14 Aralık'a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyesinin, başkan adayına oyunu verip, bu oyları Washington'a göndermesi gerekiyor. Gönderilen oyların en geç 23 Aralık'a kadar ABD Kongresine ulaşması istenen koşullardan birisi.

3 Kasım'da yapılacak seçimlerde görevine seçilen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, 3 Ocak'ta yemin ederek görevlerine başlayacak. 6 Ocak'ta ise hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Üyeleri, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu salonunda bir araya gelecek.

Aynı zamanda Senato Başkanı da olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında, Kongrenin her iki kanadından birer temsilcisi eyaletlerden gelen oyları alfabetik sıraya göre okuyup sayacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra kendisine teslim edilen sonuçları Pence, resmi olarak duyuracak ve varsa itirazları dinleyecek.

Yemin töreni 20 Ocak'ta

Tüm bu takvimin normal olarak işlemesi durumunda, ABD'nin yeni başkanı 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

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