Bilim insanları, farelerde boynuz oluşmasını sağladı

Çin’in Xi’an kentindeki Northwestern Polytechnical University’den araştırmacılar yeni çalışmalarında, geyiklerden kök hücreler naklederek farelerin alınlarında boynuz benzeri yeni uzuvların gelişmesini sağladılar.

Geyik boynuzları her yıl düşüp yeniden çıkar ve her yıl yenilenen tek memeli bir vücut parçası ve doğada bulunan en hızlı büyüyen canlı dokulardan biri. Bilim insanları da geyiklerde boynuzun yeniden büyümesinden sorumlu hücreleri keşfettikten sonra bunları laboratuvarda petri kabında kültürlediler. Beş gün sonra, hücreleri farelerin kulaklarının arasına naklettiler. Fareler sadece 45 gün içinde kıkırdak ve kemikle boynuz benzeri yapılar geliştirdiler.

Ekip, bu prosedürün bir gün insanlarda kemikleri veya kıkırdakları onarmaya yardımcı olmak için kullanılabileceğini ve hatta kaybedilen uzuvları yeniden büyütebileceğini umuyor.

Sonuçlar ön hazırlık niteliğinde olsa da araştırmacılar bulguların insanlar için önemli etkileri olabileceğine inanıyor.