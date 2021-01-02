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Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İkinci dozdan 2 hafta sonra

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kayıpmaz, koronavirüse (Covid-19) karşı güçlü bir bağışıklık sistemi yanıtının elde edilmesi için aşıların 2 doz şekilde yapılması gerektiğini vurguladı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! İkinci dozdan 2 hafta sonra

Türkiye'ye getirildikten sonra Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledilen 3 milyon doz Covid-19 aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarındaki incelemeler olumlu sonuçlanırsa uygulanmaya başlanacak.

"AŞILARIN 2 DOZ ŞEKLİNDE YAPILMASI GEREK"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19'a karşı güçlü bir bağışıklık sistemi yanıtının elde edilmesi için aşıların 2 doz şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Sinovac tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif aşının Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarında hem 14 hem de 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığını belirten Kayıpmaz, "Salgın hızının arttığı durumlarda daha hızlı aşılama için 14 gün arayla iki doz uygulamanın tercih edilebileceği, 14 günlük sürenin antikor oluşumu için yeterli olduğu sonucuna varıldı" dedi.

 

Kayıpmaz, 28 gün arayla yapılan uygulamada ise daha iyi sonuçlar elde edildiğine dikkati çekerek, "Aşılamanın 28 gün arayla yapıldığı uygulamada elde edilen antikor seviyesinin daha yüksek olduğu saptandı. Son Bilim Kurulu toplantımızda ülkemizde şu anda olduğu gibi salgın hızının düşüşe geçtiği bir dönemde, daha yüksek antikorun elde edildiği ortaya konulmuş 0-28'inci gün aşı uygulamasına karar verildi" bilgisini paylaştı.

"İKİNCİ DOZUN UYGULANMASINDAN İKİ HAFTA SONRA BAĞIŞIKLIK İSTENİLEN DÜZEYE ÇIKACAKTIR"

Aşının hem ilk hem de ikinci dozunun uygulamasının ardından vatandaşların tedbirlere uymaya devam etmesinin önemini vurgulayan Kayıpmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci dozun uygulanmasının iki hafta sonrasında bağışıklık sistemi yanıtı istenilen düzeye çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki toplumdaki bağışıklık oranı belli bir düzeye ulaşıncaya kadar maske, sosyal mesafe, sıkı temizlik ve kalabalıklardan kaçınma kurallarına uymak durumundayız.

Aşılama, virüsle karşılaştığımızda hastalığı en hafif şekliyle atlatmak ve toplum bağışıklığının sağlanması için elimizdeki en güçlü araçtır. Toplumdaki bağışıklığın en yüksek orana ulaşması ve bu sayede normale dönüş sürecimizi başlatabilmek için bizler de el birliğiyle aşı kampanyasına destek olmalıyız."

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