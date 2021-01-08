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Bilim Kurulu Üyesi: Hastalık Kritik Sürece Doğru Gidiyorsa, Bu 10 Günden Sonra Oluyor

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Covid-19’un ilerleme süreciyle ilgili “Bu hastalık eğer kritik sürece doğru gidiyor ise bu genellikle 10 günden sonra oluyor” dedi.
Bilim Kurulu Üyesi: Hastalık Kritik Sürece Doğru Gidiyorsa, Bu 10 Günden Sonra Oluyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi başhekimi olan Prof. Dr. Gündüz kritik süreci şöyle anlattı: “Akciğer tutulumu veya hastalığın farklı yüzlerinin ortaya çıktığı bu dönemde, son zamanlarda konuşulan stokin fırtınası gibi birtakım sonuçların ortaya çıktığı, organ yetersizliklerinin geliştiği, sepsis hastalığının ortaya çıktığı daha zor bir süreç görülüyor. Genellikle böyle bir durumda hastanın tanı, tedavisi ve sonuçlanması üç haftayı buluyor. Ancak kritik sürece ilerlemiyorsa genellikle ilk 10 gün içerisinde belirtileri yavaş yavaş azalarak geçiyor.”

Corona virüsünün nörotrofik denilen sinir hücrelerine karşı da etkin olabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Tat- koku kaybının nedeni de bu sinir hücrelerine olan etkinliği. Yine unutkanlık ve benzeri bulgular bu virüsün sinir sistemi üzerine olan etkileri ile açıklanabilir. Corona virüsünün diğer gribal enfeksiyon oluşturan virüsler gibi kas-iskelet sistemine de etkisi olduğunu biliyoruz. Kas ağrıları, eklem ağrıları bunun bir sonucu. Dolayısıyla bu tür bel ağrısı, sırt ağrısı gibi genel vücut ağrısı bu viral enfeksiyonlarda beklenen, olasılığı yüksek semptomlardan bazıları.”

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