Bilim Kurulu Üyesinden 3. dalga uyarısı

Corona virüsle mücadele aşılamayla birlikte sürerken T.C Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz salgına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, “Önlemler şu andan itibaren gevşetilmeye başlarsa martta herkesin beklediği bir 3. dalga var, öyle bir şey çok uzak olmaz" dedi.

Yeni tip korona virüsle mücadele tüm dünyada sürerken alınan birçok önlemle toplumsal hareketliliğin ve virüsün yayılımının azaltılması hedefleniyor. Bu noktada birçok ülkede aşılama çalışmaları sürerken Türkiye’de aşının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 3,5 milyonu geçti.

Okullarda yüz yüze eğitime yönelik gelişmeler yaşanırken, gelişmeler normalleşmeye yönelik soruları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da önlemler ve salgına dair değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, sırası gelen herkesin zaman kaybetmeden aşı olması gerektiğini ifade ederken, doğru maske kullanımının önemine dikkat çekti. Yavuz, önlemlerin gevşetilmesi durumunda Mart ayında pandemide 3. dalganın uzak olmadığını söyledi.