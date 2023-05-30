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Bilimsel araştırma: Bu besinleri tüketmek Alzheimer riskini azaltıyor

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ABD’de yapılan araştırmada, kakao ve benzeri besinlerdeki flavonoidlerin antioksidan bileşenlerinin beyindeki hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi azalttığı saptandı.
Bilimsel araştırma: Bu besinleri tüketmek Alzheimer riskini azaltıyor

Tech Explorist'in haberine göre, Columbia Üniversitesi’nde yapılan araştırma, flavonoid tüketiminin hafıza ile ilişkisine odaklandı. Araştırmada, 3 bin 500 deneğe 3 yıl boyunca günlük 500 miligramlık flavonoid hapı veya plasebo verildi.

Bitkilere ve meyvelere rengini veren flavonoid (flavan-3-ol) bileşeninin günlük 500 miligram takviye gıda olarak verilen deneklerin kelime dağarcığını ve düşünme hızlarını geliştirdiği gözlemlenen araştırmada, kakaoda da bulunan flavonoid maddesinin yaşla ilerleyen hafıza problemlerini yavaşlattığı ve hafıza kapasitesini artırdığı görüldü.

Araştırmada besin takviyesinin halihazırda flavonoid eksikliği çeken deneklerin hafıza fonksiyonlarını geliştirdiği tespit edilirken, söz konusu zihinsel gerilmenin Alzheimer hastalığıyla karıştırılmaması gerektiği ve araştırmanın yaşla ilişkili gerilemeye odaklandığı belirtildi.

Flavonoidlerin yeşil çay, yeşil yapraklı sebzeler, siyah frenk üzümü, soğan, elma, kiraz, şeftali, limon, üzüm ve turunçgiller dahil birçok meyve ve sebzede bulunduğu biliniyor.

FLAVONOID YOĞUNLUKLU BESLENME ALIŞKANLIĞI

Araştırmanın yazarlarından Prof. Adam M. Brickman, “Kaydedilen zihinsel gelişme vücutlarında düşük flavonoid seviyeleri saptanan katılımcılarda gözlemlenirken, flavonoid yoğunluklu beslenme alışkanlığının ileri yaşlı insanlarda bilişsel fonksiyonları geliştirdiği görüldü.” açıklamasını yaptı.

Columbia Üniversitesi ve Brigham & Kadın Hastanesinin ortak yürüttüğü araştırma PNAS dergisinde yayınlandı.

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