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Bilimsel araştırma: Gündüz uykusu bunamaya karşı etkili

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Yapılan bir araştırma, gündüzleri düzenli olarak şekerleme yapmanın, beyin büzülmesini azaltarak yaşlı insanların zihinlerini korumasına yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Gündüz uykusu bunamaya karşı etkili

35 yaşından itibaren beyin yılda yüzde 0,2 ila 0,5 oranında ve 60 yaşından sonra daha da küçülüyor. Bu küçülme ise, hafıza kayıplarına, bilişsel bozulmaya ve hatta bunamaya katkıda bulunabilir.

Ancak İngiltere’deki University College London’da yapılan bir çalışma, gün içinde uyumayı alışkanlık haline getiren insanların beyin hacminin daha büyük olduğunu, yani beyinlerinin zamanla daha az küçülebileceğini gösteriyor.

Alışkanlık olarak şekerleme yapmayan insanlarla karşılaştırıldığında, düzenli olarak şekerleme yapanların ortalama olarak 2,6 ila 6,5 yaş daha genç bir beyne sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Victoria Garfield, “Bulgularımız, bazı insanlar için kısa gündüz uykularının biz yaşlandıkça beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilecek yapbozun bir parçası olabileceğini gösteriyor.”

“Kısa şekerlemelerin sağlığa faydalarını gösteren bunun gibi çalışmaların, gündüz şekerlemeleriyle ilgili hala var olan damgaları azaltmaya yardımcı olacağını umuyorum.” dedi.

İngiltere ve Hollanda’da yapılan önceki araştırmalara göre, 65 yaş üstü insanların dörtte birinden fazlası ve 16 ila 64 yaş arası yetişkinlerin yaklaşık yüzde 14’ü gün boyunca şekerleme yapıyor.

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