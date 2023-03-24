  • BIST 5.005,32
  • Altın 1222.538
  • Dolar 19.0695
  • Euro 20.4804
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİran'ın Türkiye sınırında deprem

Bilimsel araştırma: Her beş kişiden biri mizofoniden muzdarip

» »
Yapılan bir araştırma, her beş kişiden birinin mizofoni adı verilen ve öksürme, burnunu çekme gibi tekrarlayan seslere karşı olumsuz tepki gösterdiğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Her beş kişiden biri mizofoniden muzdarip

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, mizofoni adı verilen tekrarlayan seslerin bazı insanlar için sıkıntı, öfke ve hatta paniğe neden olabilecek kadar rahatsız edici olabileceğini ortaya koydu.

772 katılımcının dahil olduğu çalışmada, gürültü tetikleyicilerine verilen tepkiler ve yanıt yoğunluğu değerlendirildi.

Bir kişi normal nefes alıp verirken stresliyse ve yutkunuyorsa, bu sesler popülasyonun çoğunluğunu rahatsız etmediğinden, bu durumun o kişilerde hastalığa sahip olabileceğini gösterdiğini buldular.

Oxford Üniversitesi deneysel psikoloji bölümünden kıdemli araştırma yazarı Dr. Jane Gregory, “İnsanlar hoş olmayan bir sesten kurtulamadıkları durumlarda çaresizlik ve kapana kısılmışlık duygularına sahip olabilir.”

“Mizofonisi olan kişiler, özellikle sevdiklerinin çıkardığı seslere tepki verdiklerinde, bu şekilde tepki verdikleri için genellikle kendilerini kötü hissederler.” dedi.

“SAVAŞ YA DA KAÇ TEPKİSİ”

Uzmanlar, mizofonisi olan kişilerin genellikle seslere karşı bir savaş ya da kaç tepkisi yaşadıklarını, bunun da öfkeyi ve kaçma ihtiyacını tetikleyebileceğini söylüyor.

Sesler, insanların hışırtısını, sakız çiğnemesini veya hapşırmasını ve ayrıca saatlerin ve araba motorlarının tik takları gibi sesleri içerebilir.

37 yaygın gürültü tetikleyicisini ve 25 farklı tepkiyi kapsayan çalışma, mizofonisi olmayan kişilerin tipik olarak belirli seslerden rahatsız olduklarını buldu. Ancak mizofonisi olan kişilerin tepkileri daha yoğundu ve sıkıntı, öfke veya panik bildirme olasılıkları daha yüksekti.

PLOS One dergisinde yayınlanan çalışma, mizofoninin insanların yüzde 18,4’ünü önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Bununla birlikte, yalnızca yüzde 2,3’ü bu duruma sahip olduklarını düşündü ve yalnızca yüzde 13,6’sı bunu duymuştu.

Analiz, mizofoninin erkeklerde ve kadınlarda eşit derecede yaygın olduğunu gösterdi. Durumu olanların ortalama yaşı 43 olarak bulundu.

King’s College London’dan baş yazar Dr. Silia Vitoratou ise çalışmanın “mizofonili çoğu insanın yaşadıklarını tanımlayacak bir adı olmadığını” gösterdiğini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Demans belirtileri orta yaşta başlıyor22 Mart 2023 Çarşamba 23:56
  • Sahura kalkmamak sağlık riski oluşturuyor22 Mart 2023 Çarşamba 22:25
  • BETA mikrobu çocuklarda tehlike saçıyor22 Mart 2023 Çarşamba 21:51
  • ‘Kızamık ve çocuk felci vakaları yükselişte’22 Mart 2023 Çarşamba 20:11
  • Çin, corona virüsüne karşı yerel olarak geliştirilen ilk mRNA aşısını onayladı22 Mart 2023 Çarşamba 18:59
  • Bilimsel araştırma: E-sigara, 240 kimyasal maddenin solunmasını sağlıyor21 Mart 2023 Salı 23:23
  • Hastanelerde korkutan artış: Öldürücü mantar salgını patlak verdi21 Mart 2023 Salı 21:20
  • Okullarda ağız ve diş taramaları gerçekleştirildi21 Mart 2023 Salı 18:30
  • Yaban mersini daha fit ve sağlıklı olmanın sırrı olabilir21 Mart 2023 Salı 13:38
  • Bağırsaklar ruh sağlığını nasıl etkiler?21 Mart 2023 Salı 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti