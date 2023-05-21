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Bilimsel araştırma: Sakatlanmaların sebebi hızlı koşmada yatıyor

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Yapılan bir araştırma, hızlı koşmayı incik ağrısının başta gelen nedeni olarak sıraladı.
Bilimsel araştırma: Sakatlanmaların sebebi hızlı koşmada yatıyor

Uzun zamandır yürümenin ve yokuş yukarıya doğru koşmanın yaygın sakatlanma ve incik atellerinin önde gelen nedeni olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar, durumun böyle olmadığını ve bunun yerine koştuğunuz hızın suçlu olduğunu gösteriyor.

Kanada’daki Calgary Üniversitesi’ndeki bilim insanları, araştırma için 17 gönüllüyle çalıştı ve ve koşarken bacaklarının farklı bölgelerine hareket sensörlü izleyiciler yerleştirdi.

Araştırmacılar, farklı koşu senaryolarında bacak hareketinin kuvvetini, ivmesini ve hızını belirlemek için sensörlerden gelen verileri analiz ettiler. Daha sonra bilgiyi, baldır kemikleri ve kaslarında ortaya çıkan gerilimi hesaplayan gelişmiş bir bilgisayar programına girdiler.

YOKUŞLARDA FARK YOK

Analiz, koşma hızının incikler üzerinde açık ara en büyük etkiye sahip olduğunu gösterdi. Calgary Üniversitesi’ndeki çalışmanın yazarı Michael Baggaley, ekibinin “yokuş yukarı veya yokuş aşağı koşarken gerilmelerde bir fark görmediğini” söyledi.

Baggaley, “Fakat gönüllüler daha hızlı koştuğunda, gerginliğin oldukça arttığı açıktı” diye ekledi.

Araştırmacılar, bulgularının, daha hızlı koşmanın, yokuş yukarı koşmaya kıyasla daha yüksek stres kırığı riski taşıdığını gösterdiğini söyledi. Bununla birlikte, kalsiyum eksikliği ve önceki kemik yaralanmaları gibi diğer faktörler kırıkları önlemek için çok önemlidir.

Google’da yaygın olarak aratılan sorguların 2021’de yapılan bir analizi, “incinme atelleriyle ilgili yardım” aramalarının bir yılda yüzde 600 arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, ciddi bir incinme ateli vakasından kurtulmanın en iyi yolunun en az iki gün tamamen dinlenmek olduğunu söylüyor.

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