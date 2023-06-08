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Bilimsel araştırma: Yoga, kanserin nüksetme riskini azaltabilir

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Uzmanlar, yoganın, kanseri atlatan kişilerde hastalığın nüksetmeye karşı faydalı olabileceğini öne sürdü.
Bilimsel araştırma: Yoga, kanserin nüksetme riskini azaltabilir

ABD’deki Rochester Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, bir ay boyunca haftada iki kez yoga dersi, kanserden kurtulan hastalarda iltihaplanmayı önemli ölçüde azalttı.

Times’ın haberine göre, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin Chicago’daki yıllık toplantısında sunulan çalışma, çoğunluğu meme kanserinden kurtulmuş kadınlar olmak üzere 500’den fazla hastayı içeriyordu.

Katılımcılardan, dört hafta boyunca haftada iki kez 75 dakikalık yoga seanslarına katılmaları ya da kendilerine nasıl bakacaklarına dair sağlık eğitimi seanslarına aynı miktarda zaman ayırmaları istendi.

İLTİHAPLANMAYI DÜŞÜRDÜ

Dört haftadan önce ve sonra kan örnekleri alındı ve yoga grubunun kanında eğitim grubuna göre önemli ölçüde daha düşük iltihaplanma (inflamasyon) belirteçleri ortaya çıktı.

Baş araştırmacı Karen Mustian, diğer çalışmaların yoganın, uykusuzluk gibi sorunları olan kanser hastalarına yardımcı olduğunu gösterdiğini ve ekibinin bunun arkasındaki biyoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek için yola çıktığını söyledi.

Mustian, “İltihap, kanserde görmek istemediğimiz hemen hemen her şeyin altında yatıyor. Yani kanserin kendisinin temelini oluşturuyor. Uykusuzluk, yorgunluk, kardiyotoksisite… Araştırmamız, yoga yapmayı seçtiğinizde, iltihaplanmayı, eğitici destekli derslerden çok daha fazla azaltacağını gösteriyor.” dedi.

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