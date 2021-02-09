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Bill Gates, 2 küresel felaket tahminini açıkladı

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates gelecek yıllarda Dünya'nın karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.
Bill Gates, 2 küresel felaket tahminini açıkladı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates gelecek yıllarda Dünya'nın karşılaşacağı 2 küresel felaket için uyardı.

Bill Gates, küresel çapta ilk uyarısını 2015 yılında yaptı. 2019 yılının son günlerinde Kovid-19 virüsünün yayılmaya başlamasıyla Bill Gates'in ilk öngörüsü haklı çıktı. Kovid-19 bir yılı aşkın sürede, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana bulaştı.

NTV'nin haberine göre Gates, Dünya'yı bekleyen 2 küresel felaket tahminini daha açıkladı.

Bill Gates’e göre Dünya'nın bir sonraki ilk küresel felaketi iklim değişikliği olacak. Gates’e göre iklim felaketinin yıkımı koronavirüsten çok daha ağır olacak.

Bill Gates’e göre ikinci büyük küresel felaket sebebi ise biyoterörizm olacak.

Teröristlerin kitlesel saldırılar için virüs gibi biyolojik silahlar üretebileceğinin altını çizen Gates, bu tip saldırıların koronavirüsten çok daha fazla can ve maddi kayıp ile neticelenebileceği görüşünde.

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