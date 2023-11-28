Bill Gates yazdı: Yapay zeka hayatımızı nasıl kolaylaştıracak?

‘Yazılım ve işletim sistemleriyle uğraşmayacaksınız’

Bilgisayarlarda Windows, macOS ve Linux gibi, akıllı telefonlarda da iOS ve Android gibi işletim sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemlerin her biri farklı işlevlerde diğerinden üstün.

Aynı şekilde e-posta atmak için Gmail ve Outlook, metin yazmak için Microsoft Word ve Google Dokümanlar gibi farklı seçeneklerimiz mevcut.

Bill Gates, bu seçimlerin beş yıl sonra önemsizleşeceğini düşünüyor. Gates’e göre yapay zeka destekli asistan, bir işletim sistemi veya platform olarak işlev görecek ve biz sadece yapmak istediğimizi şeyi yapay zekaya anlatacağız. Yapay zeka da yapacak.

Gates, şöyle yazdı: “Farklı görevler için farklı uygulamalar kullanmanıza gerek kalmayacak. Cihazınıza günlük dilde ne yapmak istediğinizi basitçe söyleyeceksiniz. Ve onunla ne kadar bilgi paylaşmayı seçtiğinize bağlı olarak yazılım kişisel olarak yanıt verebilecek çünkü hayatınıza dair zengin bir anlayışa sahip olacak.”

Yapay zeka kulağımıza fısıldayacak

Şirketler, insanların yapay zekayla etkileşim kurması için uygulama, gözlük, kolye ve hologram dahil birçok şey geliştiriyor.

Gates, yapay zekanın artık ‘kulağımızda’ olacağını söylüyor. Ona göre çoğumuzun kulağında bir kulaklık asla eksik olmayacak. Asistanımız, gerektiği anda kulağımıza fısıldayacak.

Kişisel ilişkilerimize dahil olacak

Gates’e göre beş yıl içinde yapay zeka, arkadaşınızın doğum gününün yaklaştığını size hatırlatabilir, hediye önerilerinde bulunabilir, hatta ne istediğini arkadaşınızın yapay zekasına sorabilir.

Veya arkadaşınızla buluşmak istiyorsunuz diyelim. Arkadaşınıza mesaj atmak yerine ikinizin yapay zekası ikinizin de boş olduğunu günü bulup sizinle paylaşabilir.

Terapistiniz olabilir

Gates, yapay zekanın terapistimiz olabileceğini de düşünüyor. Ona göre terapi seansları pahalı ve ihtiyaç duyan birçok kişinin gücü yetmiyor.

Gates’e göre yapay zeka bu doğrultuda gelişip kişisel sorunlarınıza çözüm sunabilecek.