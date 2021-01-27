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Bill Gates'ten ''çip takacak'' iddiaları hakkında açıklama

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Bill Gates hakkındaki komplo teorilerine yanıt verdi
Bill Gates'ten ''çip takacak'' iddiaları hakkında açıklama

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hakkında sosyal medyada dolaşan "şeytani" ve "çılgın" komplo teorilerinden şaşkınlığa uğradığını ve tüm bunların arkasında ne olduğunu merak ettiğini belirtti.

Gates, Reuters'le yaptığı bir röportajda; kendisi ve ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci hakkında paylaşılan milyonlarca online göderi ve "çılgın komplo teorilerinin" kısmen korkunç viral pandemi ve sosyal medyanın yükselişi nedeniyle kökleştiğini sözlerine ekledi.

Kendisi ve Fauci'nin insanları kontrol etmek için pandemiyi yarattığı, virüsü fırsata çevirdikleri ve aşıları insanlara chip takmak için kullanacakları iddialarına değinen Bill Gates, "İnsanlar bunlara gerçekten inanıyor mu?" diye sordu.

ABD seçimlerine de değinen Gates, Biden'ın pandemiyi kontrol altına almak için seçtiği ekipten heyecan duyduğunu belirtti ve Biden'ın seçtiği ekipten ve Fauci'nin "baskı altında olmayacağından" memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgını sonrası Bill Gates komplo teorilerinin odağına oturmuştu. Sosyal medyada koronavirüsü Bill Gates'in ürettiği ve aşıyla birlikte tüm insanlara çip takmak istediğine dair çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

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