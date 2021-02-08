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BioNTech ile sorun çözülmezse Türkiye’ye ayrılan aşı Avrupa’ya satılabilir

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BioNTech ile sorun çözülmezse Türkiye’ye ayrılan aşı Avrupa’ya satılabilir
BioNTech ile sorun çözülmezse Türkiye’ye ayrılan aşı Avrupa’ya satılabilir

Türkiye ile BioNTech ve Pfizer şirketleri arasında bürokratik sorunlar bulunduğu, bunlar çözülmezse Türkiye’nin bu firmalardan sipariş ettiği 5 milyon doz aşının Avrupa Birliği (AB) piyasasına sürülebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayı sonundaki açıklamasında iki firmanın geliştirdiği aşıdan ilk etapta 500 bin doz getirileceğini, bunun da şubat sonuna kadar 5 milyon doza tamamlanacağını duyurmuştu. Ancak bugüne kadar Türkiye’ye BioNTech/Pfizer aşısından gönderilmedi.

Sözcü’den Deniz Zeyrek, iki taraftan yetkililere ulaşarak, aldığı bilgileri köşesine taşıdı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, gerekçenin BioNTech/Pfizer şirketlerinin aşı hakkında gerekli güvenceleri vermemesi olduğunu söyledi.

BioNTech/Pfizer yetkilileri ise aşıları satın almak için görevlendirilen Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) bürokratik engeller çıkardığını, bu nedenle satış işleminin yapılmadığını belirtti.

Konuyla yakından ilgilenen başka bir yetkili ise, şayet bürokratik sorunlar zamanında aşılamazsa şirketlerin bir-iki hafta içinde Türkiye için ayrılan aşıları AB pazarına süreceğini söyledi.

Türkiye, BioNTech/Pfizer haricinde, Çinli Sinovac firmasından 50 milyon doz sipariş etmiş, bugüne dek bunun 13 milyonu ülkeye teslim edilmişti.

Bilim insanları arasında genel kabul bir kişinin corona virüsüne karşı koruma elde etmesi için iki doz aşı vurulması gerektiği yönünde. Türkiye’de şimdiye dek yaklaşık 2 milyon 600 bin kişiye aşı vuruldu. Bunun yaklaşık 1.5 milyonu sağlık çalışanı.

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