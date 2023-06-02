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BioNTech’ten akciğer kanseri ilacıyla ilgili sevindiren haber

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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, akciğer kanserine karşı bir ilaçta ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
BioNTech’ten akciğer kanseri ilacıyla ilgili sevindiren haber

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4’den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4'un antikor adayı ONC-392’nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler alındığı belirtildi.

Antikor adayının katılımcıların yaklaşık yüzde 30’unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.

Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtildi.

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart'ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.

İş birliği süresince, BioNTech, OncoC4'ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak. 

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