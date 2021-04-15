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Bir araştırma daha: Kalp sağlığınız için daha az kırmızı et yiyin

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Kırmızı et tüketmenin kalp sağlığı açısından riskleri bir kez daha ortaya çıkarıldı. Britanyalı bilim insanları kırmızı et tüketimi ile kalp fonksiyonlarının azalması arasındaki ilişkiyi gösterdi.
Bir araştırma daha: Kalp sağlığınız için daha az kırmızı et yiyin

Kırmızı et tüketmenin kalp sağlığı açısından riskleri bir kez daha ortaya çıkarıldı. Britanyalı bilim insanları kırmızı et tüketimi ile kalp fonksiyonlarının azalması arasındaki ilişkiyi gösterdi.

Kalp hastalıkları dünyada bir numaralı ölüm nedeni. Daha önce de kırmızı et tüketimin kalp sağlığına zararları birçok araştırmayla kanıtlanmıştı.

Bu kez yaklaşık 20 bin bireyi inceleyen araştırmacılar kırmızı etin her türünün üç farklı kalp sağlığı ölçütünde düşüşle bağlantısını saptadı.

Araştırmanın yazarı Londra Kraliçe Mary Üniversitesi’nden Dr. Zahra Raisi-Estabragh önceki araştırmaların et tüketimindeki artış ile kalp rahatsızlıklarından ölme riskinin artması arasındaki bağlantıları gösterdiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz burada ilk defa et tüketimi ile kalp sağlığı görüntüleme ölçümleri arasındaki ilişkiyi inceledik. Bu, daha önce gözlemlenen kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılarının altında yatan mekanizmaları anlamamıza yardımcı olabilir.”

Araştırmada 19 bin 408 kişinin bildirdiği et tüketim miktarı ile kalp anatomisi ve fonksiyonları arasındaki bağlantı incelendi.

Analiz yapılırken aradaki bağı etkileyebilecek cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, sigara-alkol kullanımı, egzersiz yapma, kolestrol, diyabet ve vücut kitle endeksi gibi faktörler de dikkate alındı.

Daha çok et tüketen bireylerin daha küçük ventrikülleri olduğu, kalp fonksiyonlarıın daha zayıf olduğu ve daha sert damarları olduğu görüldü. Bunların kötü kalp sağlığını göstergesi olduğu belirtildi.

Kıyaslama olarak yağlı balık tüketimiyle aynı görüntüleme ölçümleri karşılaştırıldı. Yağlı balık tüketimi arttıkça kalp fonksiyonunun iyileştiği ve damarların durumunun daha iyi olduğu görüldü.

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