Bir ilk: Thodex mağdurunun davası kabul

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten bir kişini, zararının giderilmesi için açtığı alacak davası kabul edildi.

Kripto para borsası Thodex şirketinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten bir kişini, zararının giderilmesi için açtığı alacak davası kabul edildi. Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, bu yönde yapılan başvuruyu kabul eden ilk mahkeme oldu.

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu başsavcılığınca 22 Nisan’da soruşturma başlatılmıştı. Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer son olarak Arnavutluk’ta bir otele giriş yaptığı sırada görüntülenmişti.

AA’nın akradığına göre mağdur İ.Ö.’nün avukatı Sinan Keskin tarafından Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Thodex adıyla internet ortamında faaliyet gösteren davalı Koineks Teknoloji A.Ş.’nin, kripto paranın alımı ve satımında yatırımcılara aracı kurum niteliğinde hizmet veren ticari şirket olarak ilgili ticaret sicilinde yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, İ.Ö.’nün davalı şirketin web sitesi üzerinden 15 bin 364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı, bunun değeri üzerinden davalı şirketin hesabına para yatırdığı anlatıldı.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, İ.Ö’nün de aralarında bulunduğu binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek yurt dışına kaçtığı belirtilen dilekçede bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Dilekçede, taraflar arasındaki finansal hizmete yönelik sözleşme kapsamında, İ.Ö.’nün davalı şirkete ait web sitesinde işlem yapma yetkisi bulunduğu vurgulanarak, “Müvekkil, davalı şirketin web sitesi üzerinden satın aldığı kripto paraları tekrar aynı platformda satmak istemişse de davalı şirket, işlem yapılan web sitesini haklı bir neden olmaksızın kapatmış olup müvekkilin işlem yapmasını engellemiştir” dendi.

Davalı şirketin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden hareketleri nedeniyle İ.Ö.’nün, satın aldığı kripto paralar üzerinde işlem yapamadığı gibi kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamadığına dikkati çekilerek davalı şirketin, kripto para satma işlemi adıyla İ.Ö.’den aldığı paraları, aradaki finansal hizmet sözleşmesine aykırı bir şekilde kullandığı, bu şekilde İ.Ö.’yü aldattığı ve maddi zarara uğrattığı kaydedildi.

Dilekçede, mağdur İ.Ö’nün uğradığı zararının giderilebilmesi ve alacak hakkının güvence altına alınabilmesi için davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır, taşınmaz mal varlığı, alacak hakları ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, mağdurun zararının giderilmesi için açtığı alacak davasını kabul ederek tensip tutanağı düzenledi.

Buna göre mahkeme, davalı Thodex şirketine, bu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevap dilekçesi ve ilk itirazlarını sunması için iki hafta süre verdi.

Davacı vekilinin, Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır, taşınmaz mal varlığı, alacak hakkı ve banka hesaplarına tedbir konması talebinin ise davacı avukatının gerekli belgeleri sunduktan sonra değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme, ön inceleme tahkikat oturumunun ise 9 Kasım’da yapılmasına hükmetti.

Akbank A.Ş. ile Halk Bankası A.Ş.’ye müzekkere yazılarak davacının Thodex hesabına yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontlarının gönderilmesini isteyen mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği’ne müzekkere yazılarak da Thodex’in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin (hisse senedi, kasa hakkında) istenmesini kararlaştırdı.