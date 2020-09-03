  • BIST 1.088
  • Altın 461,074
  • Dolar 7,3898
  • Euro 8,7298
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

“Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” Projesi Başlıyor!

»
Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliği ile planlanan “Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından desteklenecek.
“Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” Projesi Başlıyor!

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliği ile planlanan “Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından desteklenecek. Proje kapsamında; Üsküdar Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 60 kız öğrencinin, 3-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik farkındalık amaçlayan yenilikçi masallar üretmesi ve üretilen masalların Türkiye’de bulunan sevgi evlerine gönderilmesi planlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliğinde yürütülecek projeyle; Üsküdar Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 60 kız öğrencinin, 3-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik farkındalık amaçlayan yenilikçi masallar üretmesi ve üretilen masalların Türkiye’de bulunan sevgi evlerine gönderilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliği ile planlanan ‘Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın’ projesini ‘Bizi Bağlayan Şeyler’ başlığında destekleyecek.

Kız Öğrencilerden Masal Dolu Proje

Projeninayrıca, %45’i çocuk ve gençlerden oluşan 15 milyon nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul'un virüsle mücadelesine katkı vermesi de amaçlanıyor. Başta risk altındaki çocuk grupları olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının çocuklar üzerindeki olumsuz psiko-sosyal etkilerinin azaltılması projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca nitelikli online e-masal arşivi oluşturulması, ilk defa işaret diliyle işitme engelli çocuklara masallarla destek verilmesi ve aynı zamanda masal videolarındaetkililikamaçlı kuklalardan faydalanılması hedefleniyor.

Dr. Nebiye Yaşar: “Masallarla Bilişsel Terapi Yöntemi Kullanılacak”

Proje hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Direktörü ve Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Dr. Nebiye Yaşar, “Masallarla bilişsel terapi, çocuğun ruhunda oluşan deformasyonları iyileştirmede en etkili yoldur. Projeyle 3-12 yaş aralığındaki çocukların dünyasında masallar ile negatif duyguların pozitife dönüştürülmesi, masallar aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi, kendisini tanımasına destek verilmesi hedeflenmiştir. Bu üretilen masallar ile çocukların problemlerini çözebilmelerinde farklı bir bakış açısı kazanması ve alternatif üretebilmesi, sosyal izolasyona bağlı olarak çocuklarda yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması oldukça önemli. Dijital çağa özel, çocuklara yönelik rehabilite edici bilişsel terapi yöntemleri ile hazırlanan 60 online masal ile bir arşiv hayata geçirilecek. Bu alanda oluşturulmuş ilk masal örnekleri olacaklar” ifadelerini kullandı.

İklimaEbrarÇiçekdal: “Geleceğin Mimarı Çocuklara Farkındalık Kazandırmak İstiyoruz”

Projenin amacına yönelik bilgi paylaşımında bulunan Proje Koordinatör Yardımcısı ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulüp Başkanı İklimaEbrarÇiçekdal, proje faaliyetleri kapsamında şu ifadeleri kullandı:

“Nar Harekâtı”, bir sosyal sorumluluk kulübü olup, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü bünyesinde, gönüllü üniversite öğrencileriyle faaliyetlerine başladı. Kulübümüz bünyesinde, Sevgi evlerinde kalan çocuklarla sürekli ve düzenli etkinlikler yapılıyor. Sevgi evlerindeki çocukların varlığıyla ilgili toplumda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplumsal algıyı geliştirmek ve toplumu bilinçlendirmek adına yapılan etkinliklerin yanı sıra çocuklara farkındalık oluşturmak için “Masal Projesi” çok verimli olacak. Farkındalıklar küçük yaşta başlıyor ve geleceğin mimarı çocukların farkındalığı bakış açısı olarak benimsemeleri adına “Nar Tanesi “ masal kitabının Narcanlar tarafından yazılması kulübümüz adına çok verimli bir süreç olacaktır.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Devriye gezerken Antalya'dan görüntülendiler02 Eylül 2020 Çarşamba 17:52
  • Bahçeli’den ‘idam’ çıkışı: Yeniden uygulanması caydırıcı olacak02 Eylül 2020 Çarşamba 16:29
  • Die Welt iddia etti: “Erdoğan Yunan gemisinin batırılmasını istedi, Türk generaller kabul etmedi”02 Eylül 2020 Çarşamba 14:41
  • Hamile sevgilisine sakinleştirici ile zorla kürtaj yaptırdı02 Eylül 2020 Çarşamba 13:50
  • "Danışmanım Yazmış"02 Eylül 2020 Çarşamba 13:30
  • Muharrem İnce 'Memleket Hareketi' için 4 Eylül'de Sivas'ta sahaya iniyor02 Eylül 2020 Çarşamba 12:04
  • Barış Atay'ın darp edilmesiyle ilgili üç kişi gözaltına alındı02 Eylül 2020 Çarşamba 11:37
  • Türkiye'de Çoklu baro sistemi yürürlüğe girdi02 Eylül 2020 Çarşamba 11:35
  • Doğu Akdeniz için S-400 açıklaması: Türkiye atacağı bu adımla büyük avantaj sağlar02 Eylül 2020 Çarşamba 11:05
  • ‘FETÖ’ zanlısı üç eski asker, jet ski ile Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken yakalandı01 Eylül 2020 Salı 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti