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Bir Müzede Sergilenen En Büyük Linol Baskı Eser Olacak “Panoramik Alasya”, Ocak Ayından İtibaren Surlariçi Şehir Müzesinde

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526 Saatlik Çalışmayla Tamamlanan ve Bir Müzede Sergilenen En Büyük Linol Baskı Eser Olacak “Panoramik Alasya”, Ocak Ayından İtibaren Surlariçi Şehir Müzesinde.
Bir Müzede Sergilenen En Büyük Linol Baskı Eser Olacak “Panoramik Alasya”, Ocak Ayından İtibaren Surlariçi Şehir Müzesinde

Yaşayan bir kent müzesi olan Surlariçi Şehir Müzesi, sanat severlerin beğenisine sunduğu yeni eserlerle envanterini güçlendirmeye devam ediyor. Yrd. Doç Dr. Yücel Yazgın tarafından yapılan, şu ana kadar tek kişinin çalıştığı, tek parça şablondan basılmış ve müze koleksiyonunda bulunan “linol baskı tekniği” ile üretilmiş en büyük eser olma özelliği taşıyan “Panoramik Alasya, Ocak ayından itibaren Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başlanacak.

Surlariçi Şehir Müzesinde her ay yeni bir önemli sanat eseri ya da koleksiyon sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Böylece yaşayan bir müze olarak Surlariçi Şehir Müzesi devamlı olarak envanterini güncellendirerek, ziyaretçilerine sürekli yeni eserler sunacak.

526 Saatlik Çalışma İle Tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Yücel Yazgın, yaklaşık 1’e 3 metre ebatlarına olan “Panoramik Alasya” eserini, 2019’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından, tarihin en büyük bilginlerinden Harizmi’nin adına verilen Alasya ödülünü aldığında yapmaya karar veriyor. “Bu ödülü aldıktan sonra, hem Alasya, hem de bilim insanı Harizmî adına yakışır bir proje geliştirmem gerektiğini düşündüm” diyen Yrd. Doç Dr. Yücel Yazgın, eseri tek başına 526 saatlik bir çalışmayla tamamladığını söyledi.

Eserde kullanılan görsellerin seçimi 6 saat, panoramik bir görüntüye dönüştürülmesi 10 saat, 35x50 cm kağıt üzerine siyah keçe kalemlerle ilk örneğinin işlenmesi 35 saat, 100x280 cm ölçüsünde kağıt üzerine siyah keçe kalemlerle işlenmesi için 140 saat emek harcandı. Eserin şablona aktarılması ise 70 saat sürdü. Sabit keçe kalemlerle, linol üzerine aktarılan resim, farklı form ve ağız genişliğine sahip linol kazıma bıçakları ile toplam 257 saatlik bir kazıma çalışması sonucunda sisli Girne dağlarının ve bulutlarının ifadesi olarak ortaya çıkarıldı. Kazıma işlemi sırasında, bıçakların farklı şekil ve genişlikleri ile kazıma yönü değişkeni kullanılarak antik yerleşkelerdeki karmaşık hayatın izleri ve Girne dağları üzerinden rüzgarla savrulup süzülerek meserya ovasına doğru inen bulutların süzülüşleri betimlendi. Kazıma işleminin tamamlanması ile baskı işlemi geleneksel yöntemlerle 8 saatte tamamlandı. Böylece Yrd. Doç Dr. Yücel Yazgın “Panoramik Alasya” eserini toplamda 526 saatlik bir çalışma ile tamamlamış oldu.

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