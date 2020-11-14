Bir Roketin Parçasıydı, Şimdi Mini Ay Oldu

1966 yılında uzaya fırlatılan roketin bir parçası olan gök cisminin 2021 yılının mayıs ayına kadar Dünya yörüngesinde dönmesi bekleniyor.

'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girdiği açıklandı. Bilim dünyası tarafından 'Mini Ay' olarak da adlandırılan cisim kısa südrediğine de olsa gezegenimizin yörüngesinde kalacak.

Dünya'ya yaklaşmakta olan bir gök cisminin izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, araştırmanın sonuçlarını açıklamıştı.

'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olacağı bu açıklama ile belli olmuştu.

Spacecom'da yer alan habere göre, söz konusu cisim gezegenimizin yörüngesine girdi. Bilim dünyası tarafından 'Mini Ay' olarak da adlandırılan cisim kısa südrediğine de olsa gezegenimizin yörüngesinde kalacak.

Bilim insanları yapılan hesaplamalar kapsamında 2020 SO'nun 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında döneceğini belirtiyor.

2020 SO’nun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin bir parçası olduğu ifade ediliyor. Bilim insanları 2020 SO'nun gezegenimiz için bir tehdit oluşturmadığının ise altını çiziyor.