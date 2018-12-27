Birleşik Arap Emirlikleri, Şam Büyükelçiliği'ni 7 yıl sonra yeniden açtı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'de iç savaşın başlamasıyla kapattığı Şam Büyükelçiliğini bugün yeniden açtı. BAE, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor.

BAE Şam Büyükelçiliğini 2011'in ilk aylarında kapatmış, Şubat 2012'de de Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Büyükelçiliğin yeniden açılması, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için önemli bir diplomatik destek anlamına geliyor.

BAE, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta Suudi Arabistan gibi diğer Arap ülkeleri kadar yoğun olmasa da muhalifleri destekliyordu.

8. yılına giren iç savaşta Suriye ordusu ülkenin büyük bölümünde kontrolü yeniden sağladı.

Savaşta 360 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Suriye geçen hafta Ürdün ile arasındaki bir sınır kapısını açmış ve iki ülke arasında ticaret yeniden başlamıştı.

Bugün de yıllar sonra ile kez Suriye'den kalkan bir ticari uçak Tunus'a gitti.

Sudan lideri El Beşir, Şam'a gitmişti

Ay başında da Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir Şam'ı ziyaret etmiş ve savaşın başlamasından bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu.

Arap Birliği, Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Parlamentosu ise ay başında bu kararın geri alınması çağrısında bulunmuştu.

Arap Birliği Zirvesi Mart ayında Tunus'ta toplanacak.