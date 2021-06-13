Biyologlar Derneği Asil Köylü Heykelinin Dikilmesine, Pek Çok Ağaç Kesileceğinden Karşı Çıktı

Biyologlar Derneği, Girne’de 40 metre yüksekliğinde heykel dikilmesine, dört dönümlük arazideki ağaçların kesileceğinden dolayı karşı olduklarını duyurdu.

Biyologlar Derneği, Girne’de 40 metre yüksekliğinde heykel dikilmesine, dört dönümlük arazideki ağaçların kesileceğinden dolayı karşı olduklarını duyurdu.

Girne’de dikilmesi planlanan Asil Köylü heykeli ile ilgili olarak, Dernekten yayımlanan bildiride, “Girne kazasındaki çarpık yapılaşmanın yanında belki de son bakir kalan tepeye dikilmesi planlanan Asil Köylü heykeli bizi hayrete ve dehşete düşürmüştür. Heykeli dikmek için yok edilecek olan 4 dönümlük arazideki her gün havayı bizler için temizleyen ağaçların ve o ağaçların yarattığı ekosistemin içerisinde yaşayan milyonlarca canlının sesi olarak, yetkilileri onları rahat bırakmaya davet ediyoruz” denildi.

Yapılacak tahribatın “telafi edilemeyeceğine” işaret edilen açıklamada, “Sebep olacağınız katliamı vaat ettiğiniz bir herbaryum ve yürüyüş parkuru örtemez! Bırakın tek bir tane tepemiz olsun el değmemiş kalsın! İklim değişikliği gibi bir kriz bize savaş açmışken tek bir ağacı bile kesmek, kendi bacağımıza sıkmaktır” denildi.