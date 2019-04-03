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Biz ne zaman böyle olduk

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Ülkemizden sosyal medyaya düşen görüntüler adeta yürekleri dağladı. Videoyu görenler "bizim gençlerimiz ne zaman böyle oldu?" dedi.
Biz ne zaman böyle olduk

Girne'den sosyal medyaya düşen bu görüntüler yürekleri dğladı. Gün boyunca çokça tartışılan görüntüler üzerine polise suç duyurusunda bile bulunuldu. 

Gençlerin Girne'de bir köpeği suya attığı ve sayede "eğlendiği" görüntülendi.

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği bu görüntüler ise gün boyunca duyarlı vatandaşlar tarafından paylaşıldı. 

 

Görüntülerin sosyal medyada dikkat çekmesi üzerine Altın Patiler Derneği olaya müdahil oldu ve polise suç duyurusunda bulunuldu. 

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 

Bugün denize atılan candostumuzla ilgili gerekli sikayeti Altin Patiler Derneği olarak Girne Polis Müdürlüğüne an itibari ile yapmıs bulunuyoruz .. Polisimizin gerekeni gerekli hassasiyetle inceleyeceğine karsı olan inancımız sonsuzdur ..
Bugün yasanan bizler icin tamamen hayvana şiddettir .. üzerinde kene var diye savunulan bir can eger ki sahibi iseniz 20/30 tl ile cocugunuzu ilaclayabileceğinizin bilincinde olmalısınızdır .. 
Buz gibi suya taslar arasında bir canı atarak ona piskolojik tramva yasatnaya kimsenin hakkı yoktur hepimiz kadar yasam hakkına sahiptir candostlarımız

Konunun takipcisi olacagız 

Altin Patiler Derneği

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