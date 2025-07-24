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“Biz tabuları yıkmıştık, güney yönetimi de bunu başarmalı”

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Akıncı, insanlığın kendi eliyle bozduğu doğa dengesinin olumsuz sonuçlarıyla her geçen gün daha çok yüzleşmeye başladığını belirterek, dünyanın bir çok yerinde büyük yangınlar ve sel felaketlerinin daha sık yaşanır olduğunu söyledi.
“Biz tabuları yıkmıştık, güney yönetimi de bunu başarmalı”

Akıncı, “Bizim coğrafyamız da elbette bundan payına düşeni alacaktı. Türkiye’de Eskişehir’de ve Kıbrıs’ta Leymosun’daki yangınlarda yaşanan can kayıpları için acı duyuyoruz. Sevdiklerini kaybeden ailelere sabır diliyoruz. Yitirilen doğadaki diğer canlılar ve bitki örtüsü için hüzünleniyoruz. Ama en azından bu küçük adada başarmamız gereken şeyler var” dedi.

Akıncı şöyle devam etti;“1995 Girne dağları yangınında Kıbrıs Rum Yönetiminden gelen yardım teklifini o dönemin yöneticileri kabul etmemişti.

2016 yılında Trodoslar yanarken bizim yardım önerimizi de Rum yönetimi reddetmişti. Bu tabuyu 2020 Mayıs ayında Tepebaşı Kalkanlı yangınında kırmış, Türkiye’den gelen destek yanında Güney Kıbrıs’tan bir uçak ve helikopterle hava desteği almıştık.

Umarım şimdi Kıbrıs Rum Yönetimi de kendi tabusunu yıkmayı başarır. Bugün ve gelecekte arzu etmediğimiz ama çok olası felaketler karşısında her türlü politik engelin ötesinde yardımlaşma ve dayanışmayı başarmak, adada birlikte var olmak adına en büyük sorumluluktur”

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