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Bloomberg: Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olacak

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ABD'li finans ajansı Bloomberg'de yer alan habere göre Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olacağı kesinleşti.
Bloomberg: Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olacak

Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinenin açıklanması beklenirken, kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanı olmuştu.

ABD’li finans ajansı Bloomberg, konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip kaynaklara dayandırdığı haberinde Erdoğan’ın yeni hazine ve maliye bakanı olarak piyasa güvenini desteklemek için geleneksel ekonomiyi savunan Mehmet Şimşek’i atayacağını yazdı.

Şimşek’in cumartesi günü açıklanması beklenen yeni kabinede Türkiye’nin tüm ekonomi politikalarından sorumlu olacağı belirtilirken, konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması istendi.

Konuya ilişkin hem Cumhurbaşkanlığı Ofisi hem de Şimşek’in sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

ERDOĞAN ‘İTİBAR’ SÖZÜ VERMİŞTİ

Erdoğan seçim sonuçlarının ardından yaptığı balkon konuşmasında istikrar ve güveni sağlayacak “uluslararası itibara sahip bir finans ekibi” kurma sözü verse de yatırımcılar, Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve liranın yeni rekor seviyelere düşmesinden bu yana gergin durumda.

Ortodoks ekonomik görüşlerini savunduğu için yatırımcıların saygı duyduğu eski bir Merrill Lynch stratejisti olan Şimşek, geçmişte Erdoğan’ın maliye ve başbakan yardımcısı olarak çalışmıştı.

Şimşek, son kabine görevinde dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile sık sık Londra’ya giderek yatırımcıların Erdoğan’ın ekonomi politikası üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma hırsıyla ilgili endişelerini gidermeye çalıştılar. Bu durum liranın hızla düşmesine neden oldu.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Şimşek, 2021’in sonlarından beri maliye bakanı olan Nureddin Nebati’nin yerini alacak.

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