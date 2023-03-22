  • BIST 4.967,10
  • Altın 1186.573
  • Dolar 19.0363
  • Euro 20.5344
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Bloomberg’den seçim süreci yorumu: Erdoğan’ın kötü haftası…

»
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, uluslararası medya kuruluşları da son gelişmeleri anbean aktarıyor...
Bloomberg’den seçim süreci yorumu: Erdoğan’ın kötü haftası…

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlenmişken ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg bir analiz ile son gelişmeleri aktardı…

Haber ajansı, “Erdoğan’ın gerilemeler yaşadığı hafta kritik seçimler yaklaşırken kötüleşti” başlığını kullanırken, “TC Cumhurbaşkanı Erdoğan eski ekonomi bakanını ikna etmeyi başaramadı. Muhalefet ise ortak aday seçti ve destek oluşturmayı amaçlıyorlar” ifadesine yer verdi.

Bloomberg’in haberinde, “Erdoğan’ın gerilemeler yaşadığı hafta seçim yaklaşırken daha da kötüleşti” başlığı kullanıldı.

Mayıs ayında yapılacak seçimlerin kafa kafaya gidebileceğini aktaran Bloomberg, “Erdoğan eski ekonomi bakanı Mehmet Şimşek’i geri dönmeye ikna edemedi. Ankara’da bir saati aşkın görüşme sonrasında Şimşek aktif siyasete dönmeyeceğini söyledi. Şimşek’in kararı, Yeniden Refah Partisi’nin liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhafazakar ve milliyetçi partilerle kurduğu ittifaka katılmayıp kendisinin aday olacağını açıklamasından birkaç saat sonra geldi” hatırlatmasını yaptı.  Bloomberg, AKP’nin Hüda-Par’la ittifak kurduğuna da dikkat çekti.

Millet İttifakı’nın orta adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ayrı bir paragraf açan Bloomberg, “Konuyla ilgili bilgisi olan kişiler uzun görüşmeler sonucunda ortak aday olarak seçilen Kılıçdaroğlu’na HDP’nin destek vereceğini söyledi. HDP, seçmenin yüzde 10’undan fazlasından oy alıyor” ifadesine yer verdi. Bloomberg, bugün HDP’den bir açıklama gelmesinin beklendiğini de aktardı.

“ERDOĞAN SEÇİMİ KAYBEDERSE…”

Haberde, “Erdoğan’ın seçimi kaybetmesinin hem Orta Doğu’da hem de dünya genelinde sismik etkileri olur. 69 yaşındaki Erdoğan baskıcı tek adam sistemi oluşturmak için 20 yıl çalıştı ve bölgede, Çin’le, Rusya’yla, ABD’yle ve diğer ülkelerle ilişkide kritik rol üstlendi” denildi.

Şimşek’in AKP’ye geri dönme teklifini reddetmesinin arkasında Erdoğan’ın ekonomik politikalarını değiştireceğine dair çok az inancı olduğunu öne süren Bloomberg, “Eski bir Merrill Lynch strateji uzmanı olarak çalışan Şimşek, yatırımcılar tarafından Erdoğan hükümetlerinde pazar dostu bir imajı var. Siyasi kariyerinin son yıllarında Erdoğan’ın gelenek dışı hamlelerine karşı duran biri olarak görülüyordu” yorumunu yaptı.

Bloomberg’e konuşan ekonomist Tim Ash, “Erdoğan, muhtemelen Şimşek’e beklenildiği gibi politika faizlerini artırma yetkisini vermeyi kabul etmedi. Erdoğan’ın ekonomi politikaları görüşünden geri adım atmayacağımızı öğrendik bence” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan: Türkiye’deki depremzedelere desteğimiz sürecek21 Mart 2023 Salı 19:59
  • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidi Günsay'ın KKTC'den iadesini istedi21 Mart 2023 Salı 19:21
  • İngiliz BBC’den çarpıcı sağlık araştırması: Türkiye’ye ameliyata gelenler öldü21 Mart 2023 Salı 16:59
  • Erdoğan yeniden aday oldu!21 Mart 2023 Salı 16:30
  • Deprem bölgesine 7 milyar euroluk yardım taahhüdü21 Mart 2023 Salı 12:24
  • 6 Şubat'taki depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi21 Mart 2023 Salı 12:23
  • İsmail Saymaz: HDP, Kılıçdaroğlu’na destek için aday çıkarmayacak21 Mart 2023 Salı 09:10
  • Son Dakika... Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı!21 Mart 2023 Salı 09:05
  • AB’den Türkiye’ye 1 milyar euro deprem yardımı20 Mart 2023 Pazartesi 20:20
  • Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi ziyaret edecek20 Mart 2023 Pazartesi 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti