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SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

BM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki tüm fırınların "yakıt, su ve buğday unu eksikliğinin" yanı sıra birçok fırının hasar görmesi nedeniyle kapatıldığını doğruladı.
BM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

BM, kuzeydeki pazarda artık buğday ununun bulunmadığını ve yardım kuruluşlarının yedi gündür buralara gıda ulaştıramadığını söyledi.

BM, Gazze'nin güneyinde yalnızca dokuz fırının hâlâ "aralıklı olarak" açık olduğunu ve un ve yakıt mevcut olduğunda barınaklara ekmek sağladığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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