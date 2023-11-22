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SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

BM: İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma doğru yönde bir adım

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşmanın doğru yönde bir adım olduğunu, ancak çok daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi.
BM: İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma doğru yönde bir adım

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülük Ofisi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, Guterres, Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM'nin, uzlaşmanın uygulanması ve Gazze'deki insani durum üzerinde olumlu etki yaratması için her türlü çabayı sarf edeceğini aktaran Guterres, "(Uzlaşma) doğru yönde bir adım ancak çok daha fazlasının yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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