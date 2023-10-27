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BM: Kanalizasyonun sokaklara taştığı Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde

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Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan (UNRWA) Philippe Lazzarini, Gazze'deki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.
BM: Kanalizasyonun sokaklara taştığı Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde

Bölgeye acilen daha fazla insani yardım gönderilmesi gerektiğini söyleyen Lazzarini, "Gazze'nin boğulduğunu" ve halkın "dışlanmış ve terk edilmiş hissettiğini" söyledi.

"Biz burada konuşurken Gazze'de insanlar ölüyor, temel hizmetler çöküyor" diyen Lazzarini, gıda ve suyun tükendiğini, "kanalizasyonun sokaklara taştığını" söyledi.

Lazzarini, "Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde ve hastalık riski giderek artıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Birkaç gün önce yakıt gönderilmemesi durumunda insani yardım operasyonumuza devam edemeyeceğimiz konusunda uyarmıştım. Uyarım halen geçerli."

Son günlerde UNWRA'in yakıt tüketimini "büyük ölçüde sınırladığını" söyleyen Lazzarini, "Fakat bunun bir bedeli vardı. Ekibimiz, hiçbir insani yardım çalışanının vermemesi gereken zor kararlar vermek zorunda kaldı" dedi.

Lazzarini, bölgeye girişine izin verilen insani yardım kamyonlarının yetersiz olduğunu, yardım çalışmalarının başarılı olması için insani bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Lazzarini ayrıca yardım çalışmalarının sürekli sorgulanmasının üzücü olduğunu belirterek, "UNRWA hiçbir insani yardımı yanlış ellere yönlendirmez ve yönlendirmeyecektir" dedi.

Şimdiye kadar en az 57 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini söyleyen Lazzarini, "Bunlar kendilerini Gazze'ye adayan anneler ve babalar" dedi.

Kıtlıklar karşısında Lazzarini, UNRWA'in birkaç günden fazla dayanamayacağını söyledi.

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