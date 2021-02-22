BM Sekreteri Guterres: Bazı ülkeler salgını bahane edip muhalif sesleri kıstı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19 salgınının bazı ülkeler tarafından muhalif sesleri ve medyayı susturmak için kullanılmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19 salgınının bazı ülkeler tarafından muhalif sesleri ve medyayı susturmak için kullanılmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Ülke ismi vermeyen Guterres BM İnsan Hakları Konseyi'nin (HRC) 46. yılı konuşmasında şunları söyledi:

"Salgını bahane olarak gösteren bazı ülkelerdeki yetkililer, uyumsuz sesleri bastırmak, birçok temel özgürlüğü ortadan kaldırmak, bağımsız medyayı susturmak ve kar amacı gütmeyen kuruluşların çalışmalarını engellemek için sert güvenlik önlemleri ve acil durum önlemleri aldı."

Konuşmasının büyük bölümünü bu konuya ayıran Guterres, seçim süreçlerinin altını oymak ve eleştirel eylemleri baskılamak adına salgının araçsallaştırıldığını vurguladı ve ekledi: "İnsan hakları savunucuları, gazeteciler, avukatlar, aktivistler ve hatta sağlık çalışanları pandemiyle başa çıkmak için alınan önlemleri - veya önlem eksikliğini - eleştirdikleri için tutuklamalara, kovuşturmalara, yıldırmalara maruz kaldılar."

Guterres buna ek olarak bazı hükümetlerin hayati bilgilere erişimi engelleyerek ölümcül sonuçlar doğuran dezenformasyona neden olunduğunu belirtti.

Önümüzdeki 3 gün boyunca 130 kadar devlet başkanının HRC için sanal olarak konuşmalar yapması bekleniyor.