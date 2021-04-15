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BM: “St Vincent'te Devam Eden Yanardağ Patlamasının Neden Olduğu İnsani Kriz Aylar Sürebilir”

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Birleşmiş Milletler (BM), Karayipler’deki St Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların neden olduğu insani krizin aylarca sürebileceği uyarısı yaptı.
BM: “St Vincent'te Devam Eden Yanardağ Patlamasının Neden Olduğu İnsani Kriz Aylar Sürebilir”

Birleşmiş Milletler (BM), Karayipler’deki St Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların neden olduğu insani krizin aylarca sürebileceği uyarısı yaptı.

BM Barbados ve Karayipler İnsani İşler Koordinatörü Didier Trebucq yaptığı açıklamada, La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların devam ettiğini ve bu durumun Barbados, Antigua ve Barbuda'yı da etkilemesini beklediklerini söyledi.

Patlamanın gerçekleştiği 9 Nisan'dan bu yana St Vincent'ten yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Trebucq, ''Büyük bir belirsizlik ve aynı zamanda haftalarca hatta aylarca sürecek büyüyen bir insani krizle karşı karşıyayız. Bu, St Vincent ve çevre adalarda kesinlikle altı aydan fazla sürecek bir kriz.'' dedi.

İlk belirlemelere göre balıkçılık veya tarım gibi geçim kaynakları kaybı göz önüne alındığında 20 bine yakın kişinin gıda güvensizliği riski ile karşı karşıya kalabileceğine dikkati çeken Trebucq, yaklaşık 4 bin kişinin 87 barınağa yerleştirildiğini ancak barınaklarda içme suyu sıkıntısı olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre bu tür patlamalar günlerce sürebiliyor.

Bilim insanlarının yanardağın faaliyete geçtiğine ilişkin uyarılarını dikkate alan hükümet, 8 Nisan’da Ada sakinlerini tahliye etmeye başlamıştı.

Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağ en son ise 1979'da faaliyete geçmişti.

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