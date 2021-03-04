  • BIST 1.539
  • Altın 408,714
  • Dolar 7,4062
  • Euro 8,9166
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Borell Yarınki Kıbrıs Ziyareti Öncesinde Konuştu

» »
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, adaya yarın yapacağı ziyaret öncesinde Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.
Borell Yarınki Kıbrıs Ziyareti Öncesinde Konuştu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, adaya yarın yapacağı ziyaret öncesinde Kıbrıs sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Borell, AB’nin, BM himayesindeki Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm sürecinin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasına tam destek verdiğini, buna bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı da olan Borell, AB’nin her iki tarafa katkı sağlamaya hazır olduğunu, BM’nin de bunu faydalı olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün dıştan gelmemesi gerektiğini ifade eden Borell, çözümün bulunmasındaki sorumluluğun ilk önce Kıbrıslıların kendisinde olduğunu da söyledi.

Borell açıklamaları çerçevesinde AB’nin Türkiye’den  AB, Türkiye'den, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, AB’nin kuruluş ilkelerine ve müktesebatına uygun olarak, Kıbrıs sorununa, BM çerçevesinde adil, kapsamlı, yaşayabilir bir çözüm bulunması için müzakerelere aktif şekilde destek vermesini beklediğini ifade etti.

Bir soru üzerine Borell, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik yolun bulunmasında kendisinin ve AB’nin desteğini sunmak için adayı ziyaret edeceğini söyledi.

Maraş ile ilgili bir soru üzerine ise Borell, Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen statüsüne saygı duyulmasının önemli olduğunu belirterek AB’nin bu konuda yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu ve tek taraflı adımları kınadığını belirtti.

Rum haber kaynakları, Borell’in yarın hem Güney hem de Kuzey Kıbrıs'ta temaslarda bulunacağını anımsattı.

ANASTASİADİS-MERKEL

Öte yandan Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün akşam üzeri saat 18.30’da, Başkanlık Sarayı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telekonferans gerçekleştirecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’da Hükümet Sözcüsü görevinden istifa etti28 Şubat 2021 Pazar 19:11
  • Türkiye'ye satılmak istenen ve hastalık taşıdığı iddia edilen İspanya'daki 850 sığır itlaf edilecek28 Şubat 2021 Pazar 19:00
  • AB, Trump'ın Kovid-19 Tedavisinde Kullanılan Antikor Kokteylini Tavsiye Etti27 Şubat 2021 Cumartesi 21:30
  • AB’nin ‘Aşı Pasaportu’ işte böyle işleyecek…27 Şubat 2021 Cumartesi 17:41
  • Yunanistan'da 17 Kasım Terör Örgütünün Açlık Grevindeki Üyesine Destek Gösterisinde Olay Çıktı27 Şubat 2021 Cumartesi 13:00
  • Almanya'da Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verilecek26 Şubat 2021 Cuma 19:02
  • AB: "Kıbrıs Sorunun Çözümünde Olumlu Rol Oynayabiliriz"26 Şubat 2021 Cuma 17:39
  • Yunan Donanmasında "Koronavirüs" Endişesi…26 Şubat 2021 Cuma 14:59
  • AB Liderleri Savunma Ve Güvenlik Konuları İçin Toplandı26 Şubat 2021 Cuma 14:35
  • İsveç'te Donmuş Gölde Buzun Kırılması Sonucu Suya Düşen 4 Kişi Boğuldu26 Şubat 2021 Cuma 11:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti