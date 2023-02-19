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Borrell, Kıbrıs sorunu çözüm süreci yeniden açılmalı

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Josep Borrell, Christodoulides'e yazdığı mektupta, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden açılması gerektiğini belirtti.
Borrell, Kıbrıs sorunu çözüm süreci yeniden açılmalı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides'e yazdığı mektupta, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden açılması gerektiğini belirtti.

Christodoulides'in Siyasi Dairesi'nden yapılan açıklamada Borrell'in, Christodoulides'i cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettikten sonra yazdığı mektupta, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin bir an önce yeniden başlamasının önünün açılması gerektiği belirtildi.

Borrell, bu hedefe ulaşmak için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.

Açıklamada, Borrell'in mektubunda Christodoulides'in geçmişi ve Avrupa Birliği, Kıbrıs halkı ve Kıbrıs hükümeti ile ilgili önemli konulara değinildiği bildirildi.

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