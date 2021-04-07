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Brezilya'da günlük Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

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Brezilya'da günlük Covid-19 kaynaklı ölümler ilk defa 4 bini geçti.
Brezilya'da günlük Covid-19 ölümleri 4 bini aştı

Brezilya'da günlük Covid-19 kaynaklı ölümler ilk defa 4 bini geçti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, salı günü koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle toplam 366 bin kişi yaşamını yitirdi. Brezilya koronavirüs kaynaklı ölümlerde ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ülke genelinde hastane kapasiteleri dolarken, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ülkede sağlık sisteminin çökme eşiğine geldiği aktarılıyor.

Brezilya Devlet başkanı Jair Bolsonaro, salgının başından bu yana pandemiye ilişkin kayıtsız tavrını sürdürüyor.

Ülkenin sağlık sisteminde çöküş

Brezilya'da, geçtiğimiz ocak ayında, Amazon eyaletinin Manaus kentinde Covid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çökmesinde ihmali olduğu iddia edilen Sağlık Bakanı Pazuello hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Amazon yağmur ormanlarındaki 2 milyon nüfuslu Manaus'ta Covid-19 nedeniyle tıka basa dolan hastanelerde oksijen tüpü tükenmişti. Ay başında ikinci salgın dalgasının vurduğu kentte çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Bugün, dünyadaki günlük Covid-19 ölüm sayısının neredeyse dörtte biri Brezilya'da yaşanıyor.

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