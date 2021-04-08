Brezilya'da seks işçileri 'Biz de ön saftayız' diyerek aşılamada öncelikli gruba alınmak için greve gitti

Minas Gerais eyaletinde örgütlenen seks işçileri, çalıştıkları otellerin pandemi kısıtlamaları çerçevesinde kapatılmasıyla sokakta çalışmakta zorunda kaldıklarına dikkat çekerek "Biz de ön saftayız, ekonomiyi ayakta tutuyoruz ve aşılanmamız gerekiyor" dedi. Bunun için bir haftalık grev ilan etti.

Koronavirüs pandemisinin en ağır vurduğu ülkeler sıralamasının tepesinde ABD'yi takip eden Brezilya'da vaka ve ölümlerde yeni rekorlar kırılmasıyla sağlık sistemi çöker ve aşılamada kaos yaşanırken, seks işçileri isyan etti.

Güneydoğudaki Belo Horizonte şehrinin seks işçileri koronavirüsle mücadelenin ön safhasında yer alanlara tanınan aşı önceliği kapsamına alınmaları talebiyle bir haftalık greve gitti.

Binlerce seks işçisinin grev ilanıyla ilgili açıklamada, 'oda kiralayarak çalıştıkları otellerin pandemi kısıtlamaları çerçevesinde kapatılmasıyla sokakta çalışmakta zorunda kaldıklarına' dikkat çekildi.

'Bizim için de meslek hastalığı'

Minas Gerais Eyaleti Seks İşçileri Derneği Başkanı Cida Vieira, "Biz ön saftayız, ekonomiyi ayakta tutuyoruz ve aşılanmamız gerekiyor" dedi.

Seks ticaretine hizmet verirken kapatılan otellerin bulunduğu sokakta pazartesi günü protesto gösterisi düzenleyen Vieira'nın öncülüğündeki kadınlar, "Seks işçiliği profesyonel meslektir", "Seks işçilerinin sağlığa ihtiyacı var" gibi pankartlar açtı.

'Biz de sağlık eğitimcileriyiz'

Protestoculardan biri olan Lucimara Costa, "Her kesim ve türden insanla muhatap olduğumuz ve hayatımızı riske attığımız için biz de öncelikli gruba dahiliz" dedi.

Vieira "Biz de öncelikli grubuz, çünkü biz de sağlık eğitimcileriyiz, karşımızdakileri eğitiyoruz. Erkekler için cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgi verdiğimiz, prezervatif dağıttığımız... için bu grubun bir parçasıyız" diye ekledi.

Nüfusun sadece üçte birine aşı yapılacak

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümeti, sağlık çalışanları, öğretmenler, yaşlılar, yerliler ve kronik hastalığı olanları aşılamada öncelikli grup olarak belirlemişti, 77 milyon kişiye tekabül eden bu grubu 2021'in ilk yarısında aşılama hedefi açıklamıştı.

Ancak uzmanlar aşı kıtlığından dolayı bu hedefin eylüle sarkabileceğini belirtirken, öncelik grubu 213 milyonluk Brezilya nüfusunun sadece üçte birine tekabül ediyor. Minas Gerais ise her 100 bin sakininde 121 Kovid-19 ölümüyle en düşük can kaybı oranına sahip eyaletlerden biri.

Brezilya'da dün 92 bin 625 yeni vakayla toplam vaka sayısı 13 milyonu geçerken, 3829 ölümle toplam can kaybı 340 bin 776'ya çıktı ki, bu, ABD'den sonraki en yüksek sayı