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BRT’de hizmetiçi eğitim

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda daha kaliteli hizmet verilebilmesi için personele yönelik hizmetiçi eğitimlere ağırlık verildi.
BRT’de hizmetiçi eğitim

Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda daha kaliteli hizmet verilebilmesi için personele yönelik hizmetiçi eğitimlere ağırlık verildi.

Hizmetiçi eğitim konusunda bir süre önce BRT ile TRT arasında işbirliği yönünde mutabakat sağlanmıştı.Bu çerçevede TRT’den bir ekip BRT’de hizmetiçi eğitim devam ediyor.

Eğitimler 1 Mart 2019’a kadar devam edecek. Spiker, haber programcılar ve muhabirlere yönelik diksiyon eğitiminde konuşmanın araçları, nefes egzersizleri, ses-doğru konuşma sesi, vurgu-tonlama, metin değerlendirme konularında katılımcılara bilgi veriliyor.

Spor Programcılığı konusunda da hizmetiçi eğitim düzenlendi. Eğitim çerçevesinde türlerine göre spor programları, spor programlarında ekip oluşturma, hazırlık aşaması, konuk seçimi gibi konular irdeleniyor.

Teknik konularda da BRT personeli bilgilerini pekiştiriyor. Bu dalda ise operatör tanıtımı, bağlantıların tanımlanması, ses masası işlevleri, proje yedekleme konuları ele alınıyor.

Hizmetiçi eğitim spor kameramanlığının ayrıntılarını da içeriyor.

İlk bölüm hizmetiçi eğitimlerin 1 Mart’ta tamamlanmasının ardından tamamlanmasının ardından 04-08 Mart tarihleri arasında ikinci bir eğitim programı devreye girecek. Bu bölümde ise ilgili personel, HD Stüdyo Işık Eğitimi ve KJ Operatörlüğü konusunda hizmetiçi eğitime tabi tutulacak.

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