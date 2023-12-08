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BRT'nin 60. Yılında Bisiklet Yarışı: Pazar Günü Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Trafiğe Kapanıyor

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BRT'nin 60. Yıldönümü Şerefine: Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun Düzenlediği Bisiklet Yarışı İçin Trafiğe Kapanıyor Polis Escoltu ve Özel Güvenlik Önlemleriyle Gerçekleşecek Yarışta Sürücülerden Yavaş ve Dikkatli Seyir İstedi
BRT'nin 60. Yılında Bisiklet Yarışı: Pazar Günü Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Trafiğe Kapanıyor

BİSİKLET YARIŞI YOL GÜVENLİĞİ

 

PAZAR GÜNÜ LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİNDE BİSİKLET YARIŞI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…

           

            10 Aralık 2023 Pazar günü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun(BRT) 60’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu himayelerinde bisiklet yarışı gerçekleştirilecektir.

           

            Bisiklet yarışı saat 09:30’da, BRT merkez binası önünde başlayacak olup bisikletli sporcular; Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Gönyeli Çemberi ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu güzergahını takip ederek Serhatköy Çemberine ulaşacak ve çembereden geri dönüp, yine aynı güzergah üzerinden BRT merkez binasına gelinecek ve başlangıç yerinde yarış sona erecektir.

           

            Belirtilen yol güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır.

           

            Belirtilen tarihte, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan araç sürücülerinin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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