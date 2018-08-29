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Brüksel’de evsizler sığınmacılara karşı isyan etti

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Brüksel’in Aren ilçesindeki evsizler merkezinin sakinlerinin, Afrika ve Ortadoğulu sığınmacıların merkezlerine yerleştirilmesine karşı isyan çıkardığı belirtildi.
Brüksel’de evsizler sığınmacılara karşı isyan etti

RTL'in haberine göre, Pazar ve Pazartesi süren şiddet olayları yüzünden evsizler merkezi sığınmacı alımını askıya almak zorunda kaldı.

RTL'e konuşan göçmenlere destek veren sivil platformun temsilcisi Mehdi Kassu, "Olay çıkaranlar birkaç kez gözaltına alındı ama her defasında suçları önemsiz olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Onların şiddet eylemlerini çıkarmalarından dolayı üzgün olsak da sebebin, gece geçirecekleri bir yatak alma arzusu olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Yetkililer, gelecek hafta, evsizler için altyapının genişletilmesi konusunun ele alınacağı özel toplantının düzenleneceğini bildirdi.

Brüksel'de evsizlerin sayısı bin civarında.

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