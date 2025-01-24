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Bu yıl 97. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı

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Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından her yıl verilen Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı.
Bu yıl 97. kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı

Bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak ödüllerin adaylık töreni, Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti.

Ödüller ise 2 Mart'ta sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın yapacağı törende sahiplerini bulacak.

Bu yılın Oscar adayları arasında müzikal ve fantastik film "Wicked", müzikal ve komedi filmi "Emilia Perez" ile 2024 çıkışlı epik bir dönem dram filmi "The Brutalist" başı çekiyor.

Toplam 13 adaylığa layık görülen "Emilia Perez" en fazla adaylık kazanan film olurken, "The Brutalist" ve "Wicked" 10'ar adaylıkta yarışacak.

"En İyi Film" kategorisinde bu sene "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune Part 2", "Emilia Perez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" ve "Wicked" yarışıyor.

"En İyi Yönetmen" dalında "Anora" filmiyle Sean Baker, "The Brutalist" filmiyle Brady Corbet, "A Complete Unknown" filmiyle James Mangold, "Emilia Perez" filmiyle Jacques Audiard ve "The Substance" filmiyle Coralie Fargeat yer alıyor.

"En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon, Mikey Madison, Demi Moore ve Fernanda Torres, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde de Adrien Brody, Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Ralph Fiennes ve Colman Domingo bulunuyor.

"The Brutalist", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Maria" ve "Nosferatu" filmleri "En İyi Sinematografi" dalında yarışacak.

"En İyi Film Kurgusu" dalında "Anora", "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez" ve "Wicked" filmleri, "En İyi Ses Kurgusu" kategorisinde "A Complete Unknown", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Wicked" ile "The Wild Robot", "En İyi Görsel Efekt" kategorisinde "Alien: Romulus", "Better Man", "Dune: Part 2", "Kingdom of the Planet of the Apes" ve "Wicked" yer alıyor.

"En İyi Animasyon" dalında da bu yıl "Flow", "Inside Out 2", "Memoir of a Snail" ile "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" filmi yarışacak.

"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine bu yıl Brezilya'dan "I'm Still Here", Danimarka'dan "The Girl With the Needle", Fransa'dan "Emilia Perez", Almanya'dan "The Seed of the Sacred Fig" ve Letonya'dan "Flow" adlı yapım aday olarak belirlendi.

"En İyi Belgesel" ödülü adaylarına "Black Box Diaries", "No Other Land", "Porcelain War", "Soundtrack to a Coup d'Etat" ve "Sugarcane" seçildi.

"En İyi Özgün Senaryo" kategorisinde ise "Anora", "The Brutalist", "A Real Pain", "September 5" ile "The Substance", "En İyi Özgün Müzik" dalında da "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez", "Wicked" ve "The Wild Robot" filmi yer alıyor.

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