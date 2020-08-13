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Büfe ruhsatı iptal edilen yurttaş Valilik önünde kendini yaktı

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Büfe ruhsatı iptal edilen yurttaş Valilik önünde kendini yaktı
Büfe ruhsatı iptal edilen yurttaş Valilik önünde kendini yaktı

BURSA – Uludağ’da bulunan büfe ruhsatının Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Fikret Güven isimli yurttaş, Bursa Valiliği önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

Bursa Uludağ’ın Çobankaya mevkiinde bulunan ve Bakacak çaycısı da olarak bilinen Fikret Güven, büfe ruhsatının Büyükşehir Belediyesi’nin iptal etmesine tepki göstererek Valilik önünde üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Güven, büfesini mühürlemeye gelen Büyükşehir zabıta ekiplerinin uygulamasına sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Valilik önünde kendisini yakacağını duyuran Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, “Cumhurbaşkanım, burada zulüm var, bu haksızlığa son verin, müdahale edin. Burada yaşananların sorumlusu Validir, Alinur Aktaş’tır. Kendimi benzin döküp yakmazsam şerefsizim. Bu işi bana yaptıracaklar. Çalmadık kapı bırakmadım, suyum, elektriğim yok. 30 bin lira kira almasını biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Ardından tarihi binanın önüne otomobiliyle gelen Güven, yanında getirdiği benzini üzerine döküp kendisini ateşe verdi. Aracın camlarını kıran polis, yangın söndürücüyle Güven’e müdahalede bulundu. Vücudundan yanıklar oluşan Güven’in, polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldüğü iddia edildi.

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