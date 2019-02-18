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Bülent Küçük ilk kitabı “Düşünce”nin 40 adetini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı

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Gazeteci, yazar Bülent Küçük, ilk kitabı olan “Düşünce”nin 40 adetini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağışladı.
Bülent Küçük ilk kitabı “Düşünce”nin 40 adetini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı

Gazeteci, yazar Bülent Küçük, ilk kitabı olan “Düşünce”nin 40 adetini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağışladı.

KHYD’den verilen bilgiye göre, kendi imkânları ile basmış olduğu kitabının içerisinde, yazara ait makaleler, kendisine ait yorumlar, ünlü düşünürlere ve kendisine ait özlü sözler, kendi çekmiş olduğu ve alıntı fotoğraflar da yer alıyor.

Bülent Küçük, takdim sırasında; “Toplumun, önemli bir sivil toplum örgütü olan KHYD’ye tamamen kendi imkânlarım ile basmış olduğum ilk kitabım ‘Düşünce’den 40 adet bağışlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Kanser hastalarının ilaçlarına naçizane bir katkım olması beni çok mutlu etmiştir. Amaç paylaşımdır, elimden geldiğince, yardımlarım devam edecektir.” şeklinde konuştu. 

Küçük, kitabın, tüm kitapçılarda bulunduğunu da belirtti.

KOCAİSMAİL

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, Küçük’ün, ilk kitabından bir miktarı derneğe bağışlamasının, büyük bir motivasyon olduğunu ifade ederek, ederi 20 TL olan kitaptan elde edilecek gelirle, tedaviye gelen dört hastanın yol harcırahının karşılanabileceğini kaydetti.

“Küçük’e bu duyarlı davranışından ötürü, her bir kanser hastası adına teşekkür eder, sağlık bereketinde bir hayat dilerim.” diyen Kocaismail, KHYD’nin duyarlı vatandaşlar sayesinde, 25 yıldır var olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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