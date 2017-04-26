Bulut: "Masraflarını Türkiye ödüyor"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT’de yayınlanan “Derin Analiz” isimli programa katıldı.

Detay Kıbrıs

Türkiye’nin son zamanlarda çalkantılı bir şekilde devam eden ve iptali noktasına gelen Avrupa Birliği sürecine değinen Bulut, “benim şahsi düşünceme göre bunun bir referandumla olması lazım. Türk halkı der ki 200 yıllık esaret, 200 yıllık yalan, AB sürecini al arkadaş koydum torbaya dön arkanı git der” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın da AB sürecine değinmeye çalışan Bulut, Türkiye’nin AB ile üyelik süreci bittikten sonrası için ise şu ifadelere yer verdi:

“İLLEGAL KIBRIS RUM KESİMİ”

“Kıbrıs’ta illegal bir şekilde kurulmuş o Kıbrıs Rum kesiminin hali nice olur o bir soru işareti. AB’nin Ege’deki varlığı nice olur o bir soru işareti. AB’nin Karadeniz ve Akdeniz’deki hali nice olur o bir soru işareti”

“KKTC TÜRKİYE’NİN DENİZ AŞIRI BİR VİLAYETİDİR”

“Kıbrıs adasına Avrupa Birliği bayrağı çekip Schengen vizesiyle mi gideceğiz? Şehitlerimizin ruhu bizi affetmez. Normali KKTC topraklarının Türkiye’nin bir vilayeti olmasıdır. Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir.

“ELEKTRİĞİNİ DE SUYUNU DA BİZ VERİYORUZ”

“Bir plakası olur bir valisi olur. Ha orda bir Cumhurbaşkanı olur, Başbakanı olur, Meclisi olur… Masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta. Kimse bana hikaye anlatmasın. AB oraya para ödemiyor bize de 1 Euro bile vermiyor. Kıbrıs’a suyu biz veriyoruz, Rumlara da biz veriyoruz, elektriği de biz veriyoruz. Türkiye kendi yoluna gitsin kendi projelerini uygulasın bir süre sonra Rumlar da Yunanistan da Türkiye ile iş yapmak için yanımıza gelirler.“