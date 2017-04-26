 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.635
  • Altın 146,110
  • Dolar 3,5961
  • Euro 3,9305
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Bulut: "Masraflarını Türkiye ödüyor"

» »
Bulut: "Masraflarını Türkiye ödüyor"
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, TRT’de yayınlanan “Derin Analiz” isimli programa katıldı.

Detay Kıbrıs

Türkiye’nin son zamanlarda çalkantılı bir şekilde devam eden ve iptali noktasına gelen Avrupa Birliği sürecine değinen Bulut, “benim şahsi düşünceme göre bunun bir referandumla olması lazım. Türk halkı der ki 200 yıllık esaret, 200 yıllık yalan, AB sürecini al arkadaş koydum torbaya dön arkanı git der” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın da AB sürecine değinmeye çalışan Bulut, Türkiye’nin AB ile üyelik süreci bittikten sonrası için ise şu ifadelere yer verdi:

“İLLEGAL KIBRIS RUM KESİMİ”

“Kıbrıs’ta illegal bir şekilde kurulmuş o Kıbrıs Rum kesiminin hali nice olur o bir soru işareti. AB’nin Ege’deki varlığı nice olur o bir soru işareti. AB’nin Karadeniz ve Akdeniz’deki hali nice olur o bir soru işareti”

“KKTC TÜRKİYE’NİN DENİZ AŞIRI BİR VİLAYETİDİR”

“Kıbrıs adasına Avrupa Birliği bayrağı çekip Schengen vizesiyle mi gideceğiz? Şehitlerimizin ruhu bizi affetmez. Normali KKTC topraklarının Türkiye’nin bir vilayeti olmasıdır. Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir.

“ELEKTRİĞİNİ DE SUYUNU DA BİZ VERİYORUZ”

“Bir plakası olur bir valisi olur. Ha orda bir Cumhurbaşkanı olur, Başbakanı olur, Meclisi olur… Masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta. Kimse bana hikaye anlatmasın. AB oraya para ödemiyor bize de 1 Euro bile vermiyor. Kıbrıs’a suyu biz veriyoruz, Rumlara da biz veriyoruz, elektriği de biz veriyoruz. Türkiye kendi yoluna gitsin kendi projelerini uygulasın bir süre sonra Rumlar da Yunanistan da Türkiye ile iş yapmak için yanımıza gelirler.“

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dürüst Akıncılar-Ercan Yolunun 5 Mayıs’ta hizmete gireceğini açıkladı25 Nisan 2017 Salı 17:58
  • DP İlçe Kadın Örgütü, çocuklara sinema keyfi yaşattı25 Nisan 2017 Salı 17:53
  • Balıkçılara Sosyal Sigorta prim desteği25 Nisan 2017 Salı 17:17
  • KIB-TEK'ten kamuoyuna duyuru!25 Nisan 2017 Salı 16:54
  • Dipkarpaz RTE Ortaokulu Müdürü tutuklandı25 Nisan 2017 Salı 16:08
  • "Vatandaşlarımızın suyu idareli kullanmasını rica edİyoruz "25 Nisan 2017 Salı 16:07
  • Akıncı’dan arabuluculuk talebi25 Nisan 2017 Salı 15:33
  • Denktaş: “Halka her zaman doğruları söylemeyi yeğledim”25 Nisan 2017 Salı 15:15
  • Türkiye'den 4 NAVTEX daha, Akdeniz'de sular ısınacak...25 Nisan 2017 Salı 13:32
  • Saner, Alo 183 hattına dikkat çekti25 Nisan 2017 Salı 13:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti