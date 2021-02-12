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Çağman Güzelyurt’ta Narenciye Paketleme Tesislerini Ziyaret Etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Güzelyurt’ta narenciye paketleme tesislerini ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Çağman Güzelyurt’ta Narenciye Paketleme Tesislerini Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Güzelyurt’ta narenciye paketleme tesislerini ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre Çağman, Cypfruvex, Polat Narenciye, Dilekler ve Kalyoncu Narenciye Paketleme’de incelemelerde bulundu. Bakan Çağman’a ziyaretlerinde Bakanlık Müsteşarı Çelebi Ilık ile Bakanlık Müdürü Meray Dürüst de eşlik etti.

Çağman, tesisleri gezerek çalışanların sıkıntılarını yerinde dinledi.

Narenciye sektörünün yaşadığı sorunları yerinde gözlemlemek ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Güzelyurt bölgesini ziyaret ettiğini kaydeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, daha sonra Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni de ziyaret etti.

Bakan Çağman, tesislerin ardından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde de incelemeler yapıp üniversite hakkında bilgi aldı.

Üniversiteyi çok beğendiğini söyleyen Çağman, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle Güzelyurt’un geleceği için önemli ve başarılı bir yatırım yapıldığına dikkat çekti.

Bakan Çağman, hem bölge için istihdam yaratılması hem de bölge esnafı ile yatırımcılarına kazanç sağlanması açısından üniversitenin gelecek için umut verdiğini söyledi. Çağman, üniversitenin öncülüğünü yapan eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst’e, üniversite rektörüne, üniversitenin kurucularına teşekkür ederek, öğrencilere ve yönetime başarılar diledi.

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