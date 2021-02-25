  • BIST 1.501
  • Altın 413,770
  • Dolar 7,1864
  • Euro 8,7726
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

California'da Kovid-19'un Daha Tehlikeli Yeni Bir Türünün Bulunduğu İddia Edildi

» »
 ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.
California'da Kovid-19'un Daha Tehlikeli Yeni Bir Türünün Bulunduğu İddia Edildi

 ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü.

California San Francisco Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada, Kovid-19’un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi.

Söz konusu araştırma ekibinin, 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021'ta eyaletin 44 bölgesinden 2 bin 172 test örneği üzerinde yaptıkları inceleme sonucu Kovid-19’un yeni türüne rastladıkları kaydedilen araştırmada, "B.1.427/B.1.429" veya "20C/L452R" adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika’da ilk kez ortaya çıkan Kovid-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi.

Araştırmanın yazarlarından California San Francisco Üniversitesi Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, Fox Haber’e yaptığı açıklamada, bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek "Ancak şu an panik yapmıyorum. Bunu daha fazla araştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

San Francisco halk sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun ileriki günlerde yayımlanacağı bildirildi.

Kovid-19 bilgilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, California, 3 milyon 543 binden fazla vaka, 50 bine yaklaşan can kaybı ile ülkede salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson&Johnson aşısının tek dozu ağır Covid-19 vakalarına karşı koruma sağlıyor24 Şubat 2021 Çarşamba 19:09
  • ‘Mutasyon’ araştırması: Vücutta daha uzun süre kaldığından, daha bulaşıcı olabilir23 Şubat 2021 Salı 23:15
  • Sağlık çalışanlarından mobbing isyanı: 'Gecenin köründe mandalina aradım'23 Şubat 2021 Salı 22:06
  • Erkekler için Covid-19’u atlatmanın yolu ‘kadınlık’tan geçiyor olabilir23 Şubat 2021 Salı 20:34
  • Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi23 Şubat 2021 Salı 13:45
  • Nijerya'da Yeni Kovid-19 Varyantı Tespit Edildi23 Şubat 2021 Salı 13:15
  • Pilli Görevden gitti Müdürü emekliliğini istedi23 Şubat 2021 Salı 08:48
  • Eğer farkında olmadan koronavirüse yakalanmış ve atlatmışsam aşı olmak nasıl bir etki yapar?22 Şubat 2021 Pazartesi 22:37
  • DSÖ yetkilisi:Mutasyonlar normal22 Şubat 2021 Pazartesi 21:20
  • Alayköy'de aşılama işlemleri durduruldu!22 Şubat 2021 Pazartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti