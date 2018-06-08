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Çalınan kiralık arabayla Girne Limanı’ndan ülkeye giren iki kişiden biri tutuklandi biri aranıyor

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Girne’de meydana gelen iki evrak sahteleme ve sahte evrağı tedavüle sürme olayında üç kişi tutuklandı, bir kişi aranıyor
Çalınan kiralık arabayla Girne Limanı’ndan ülkeye giren iki kişiden biri tutuklandi biri aranıyor

Polis bültenine göre, yurt dışından kiraladıkları bir araçla Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giren iki kişi, sahte araç sözleşmesini görevli memura vererek tedavüle sürdü. 4 Haziran’da meydana gelen olayda F.K. (E-40) ve A.S. (E-50) yurt dışından kiraladıkları aracı teslim etmeyip çaldıktan sonra, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye girdi. A.S. polis tarafından tutuklanırken, F.K. ise aranıyor.


74 VE 75 YAŞINDA İKİ KİŞİ SAHTE VASİYETNAME DÜZENLEMEKTEN TUTUKLANDI
Yine Girne’de bir yıl önce meydana gelen bir başka sahtekarlık olayında ise iki kişi tutuklandı. A.B. (E-74) ve M.O.’nun (E-75) geçen yıl 16 Haziran’da başka bir şahıs adına vasiyetname düzenleyerek, belgede adı geçenin kimliğine bürünerek imza atıp sahteledikten sonra söz konusu evrağı mahkeme mukayyitliğine verdi. Polis söz konusu iki kişinin tutuklandığını ve haklarından soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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