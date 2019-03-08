Çalışan nüfusun yüzde 35'i kadın

KKTC’de kadınlar, nüfusun yüzde 46’sını;çalışan nüfusun ise yaklaşık yüzde 35’ini oluşturuyor.

Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) 2017 yılı verilerine göre, çalışan toplam 120 bin 999 kişiden 43 bin 60’ına denk gelen yüzde 35.5’i kadınlardan; 77 bin 938’ine denk gelen yüzde 64.42’si ise erkeklerden oluşuyor.

Kadınlar arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 7.8.

POLİSLİK, KADIN ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU MESLEKLERDEN BİRİ

2017 verilerine göre kamu sektöründeki memurların yüzde 48,9’u kadın, yüzde 51.1’i erkek.

Öğretmenlerde ise kadınların oranındaki yükseklik dikkat çekiyor. 3 bin 982 öğretmenin yüzde 67.8’ini kadınlar oluşturuyor ve bu, 2 bin 701 kadın öğretmen olduğu anlamına geliyor. Erkek öğretmen sayısı ise 1281’le yüzde 32.2’de kalıyor.

Polislik ise kadın oranının en düşük olduğu mesleklerden biri. 2017 verilerine göre 2 bin 204 polisten sadece 127’si kadın ve bu rakam, yüzde 5.8 oranına karşılık geliyor.

89’u kadınlardan 117’si erkeklerden oluşan sivil hizmet görevlilerinde kadınların oranı ise yüzde 43.2.

ÇALIŞAN KADIN, ÇALIŞAN ERKEK NÜFUSUNUN YAKLAŞIK YARISI

TAK muhabirinin DPÖ verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında toplam istihdam 97 bin 867 ve bunlardan 63 bin 865’ini erkekler, 34 bin 2’sini kadınlar oluşturuyor. Bu rakamlara göre 2013’te kadınların istihdamdaki oranı 34.7.

2014’te çalışan nüfusun 103 bin 149’a yükseldiği ve bunlardan 68 bin 708’inin erkek, 34 bin 442’sinin kadın olduğu görülüyor. 2014’te istihdamdaki kadın oranı 33.3.

2015 yılındaki DPÖ verilerine göre 112 bin 811 çalışanın 72 bin 303’ünü erkekler, 40 bin 508’ini de kadınlar oluşturuyor ve kadınların oranı yüzde 35.9 olarak görülüyor.

İstihdamın 118 bin 387 olduğu 2016’da bu rakamın 75 bin 490’ını erkekler, 42 bin 897’sini de kadınlar oluşturdu. 2016’da istihdamdaki kadın oranı yüzde 36.2 oldu.

2017’de ise 120 bin 999 istihdamdan 77 bin 938’sini erkekler, 43 bin 60’ını ise kadınlar oluşturdu ve kadın oranı yüzde 35.5 olarak hesaplandı.

ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİNDE KADINLARIN ORANI DÜŞÜK

Kamu sektöründeki üst kademe yöneticilerinin cinsiyete göre dağılımında ise, 2014’te 152 üst düzey yöneticinin 40’ı yani yüzde 26.3’ü kadınlardan; 112’si yani yüzde 73.7’si ise erkeklerden oluşuyordu.

2015’te üst düzey yönetici sayısı yine 152 olurken kadınların sayısı 4 artarak 44’e, oranı da yüzde 28.9’a yükseldi.

2016’da 161 üst düzey yöneticiden sadece 49’unu kadınlar oluştururken, oran da yüzde 30.4 olarak gerçekleşti.

2017’deki verilere göre, 158 üst düzey yöneticinin 50’si kadınlardan oluşuyordu ve kadınların oranı da yüzde 31.6’ydı.

NÜFUS VERİLERİ… PROJEKSİYON RAKAMLARINA GÖRE KADINLAR NÜFUSUN YAKLAŞIK 46’SI

KKTC’de son nüfus sayımının yapıldığı 2011 verilerine göre de-jure nüfus 286 bin 257 olarak saptanmış ve bunların 150 bin 483’ü yani yüzde 52.6’sı erkeklerden; 135 bin 774’ü yani yüzde 47.4’ü ise kadınlardan oluşuyordu.

DPÖ’nün projeksiyonuna göre 2018’de ülkede de-jure nüfus 372 bin 486 ve bunun yüzde 54.1’i yani 201 bin 413’ü erkek; yüzde 45.9’u yani 171 bin 73’ü ise kadın…

MECLİS’TEKİ KADIN VEKİL ORANI YÜZDE 18

Seçim sisteminde yüzde 30 kadın kotası uygulanan KKTC’de Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin 9’u kadın. Bu rakama göre, kadın milletvekillerinin Meclis’teki oranı yüzde 18.

KKTC’de halen Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) makamlarında kadınlar yer alıyor.

Başbakanla birlikte 11 kişilik Bakanlar Kurulu’nda ise kadın bakan sayısı ise sadece 2.