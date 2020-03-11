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CAMELOT Plajı GAÜ'ye yeniden peşkeş mi çekilmek isteniyor?

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CAMELOT Plajı GAÜ'ye yeniden peşkeş mi çekilmek isteniyor?
CAMELOT Plajı GAÜ'ye yeniden peşkeş mi çekilmek isteniyor?

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser konu ile ilgili açıklama yaptı...

İşte o bilgilendirme paylaşımı...

BU BİR BİLGİLENDİRMEDİR;
Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan eksikliği büyük ölçüde hissedilen düğün salonu, sosyal tesisler vb. sosyal aktivite merkezi yapmak, gençlerimizi su sporlarına yönlendirmek,belde halkı ile vatandaşların faydalanmasını sağlamak ve daha iyi hizmet alabilmesi adına, 16.08.2019 tarihinde Camelot Plajı ve Çevresi ile ilgili yapmış olduğumuz dilekçede, beldemizde bulunan bölgenin Sit Alanı içerisinde olduğu bilgimiz dahilinde olup belirttiğimiz üzere, kamunun daha iyi hizmet alabilmesi adına örnek bir işletme yaratmak amacıyla Camelot Plajının belediyemize kiralanmasına talip olduğumuzu bildirdik.01.02.2020’de sözleşmesi bitecek olan bölgenin, beyanda bulunmamız durumunda ihaleye katılmamız bildirilmişti. Fakat yapmış olduğumuz temaslarda dilekçenin uzatıldığı bilgimize geldi. Konu ile alakalı olarak talep de bulunduğumuz Camelot Plajı bölgesi için başlatacağımız ‘’imza toplama’’ uygulamasına tüm halkımızın ilgi gösterip , destek vermesini rica ederiz. Firat Ataser II

 

GAÜ SİYASET VAR DEDİ

 

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)  Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, “Camelot Beach Club” hakkında basın açıklamasında bulundu.

Akpınar’ın açıklaması şu şekilde; 

“Tüm çevre yapılandırması ile halkımızın ve KKTC turizminin hizmetinde olan, Girne Amerikan Üniversitesi tarafından “Camelot” ismi verilerek ortaya koyulan bu tesisin; haksız ve tamamiyle sinsi bir siyasi düşünceyle elimizden alınarak gasp edilmesine izin vermeyeceğiz . 

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yaratmaya çalıştığı “Halka Açık Değil” ibaresi ile ortaya koymuş olduğu algı operasyonunu kesinlikle etik ve doğru bulmuyoruz. Halkımıza Üniversite olarak yıllardır destek ve çağdaş hizmet vermekten gurur duyuyoruz . Bu hizmeti vermeye de devam edeceğiz.

Devletimiz ve/veya Hükümetimiz bu tesisi Üniversitemizden almak istiyor olması halinde, yasal bir süre vererek bunu yapabilir. Ancak, yıllardır kendi tırnaklarımızla, alın terimizle ve öz kaynaklarımızla yarattığımızın bu tesisin bedelini ödeyerek. Biz Üniversite olarak Devlet desteği, yardımları ve/veya TC Yardım Heyeti tarafından desteklenerek yaratılan bir tesis işletmiyoruz. “Alsancak Belediyesi gibi!!” Alsancak Belediyesi’nin ve/veya Başkanı’nın alın teri, maddi yardımı veya yatırımımı ki, Üniversitemizden alınmasını isteyecek! 

Amaç, siyasi irade ile sinsice gasp etme girişimidir. Ayrıca, tesisin bulunduğu bölge, askeriyede balıkçı barınağı olarak geçerken ve balçıkla kaplıyken, milyonlar harcanarak; plaj, ağaçlandırma ve tesisler yapıldı. Bu alanı, ihale sonucunda alarak, yıllardır Güvenlik Kuvetleri Komutanlığı’na bir tek kuruş kira geriliği olmadan bu günlere getirdik. Tesisi, halkımıza ve turizme kazandırmanın yanında, üniversite olarak birçok bilimsel faaliyetlerimizi yürüterek, Konaklama ve Turizm Otelcilik Okulumuzun eğitim uygulama merkezi olarak da kullandık. 

En önemlisi; Girne’ye ve KKTC’ye  can veren üniversitemize, bölge Belediyesi olarak destek vermesi gerekirken, her yıl işletme gelirlerimizden ciddi vergi alan ve faaliyet alanlarımızı baltalamaya çalışan bu zihniyetteki yaklaşım ve girişimleri etik ve doğru bulmuyoruz. Alsancak Belediyesi Halk Plajı olarak kullandığı başta Mare Monte tesislerini ne yaptı ki; bizim kiramızda olan ve yatırımı tamamıyle bize ait olan bir tesisi siyasi irade gücü ile halkı alet ederek elimizden almaya çalışıyor?

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’i, başlatmış olduğu haksız girişimden dolayı, tüm Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi olarak şiddetle kınıyor; bu tesisin haksız ve tamamiyle sinsi bir siyasi düşünce ile elimizden alınarak gasp edilmesine izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum.”

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