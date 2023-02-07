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Can kaybı 3 bin 381'e yükseldi

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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Can kaybı 3 bin 381'e yükseldi

10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Yaralı sayısı 20 bin 426, teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi isteniyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. 

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklama yaptı.  

Tatar, can kaybının 3 bin 381'e yükseldiğini ve 20 bin 426 kişinin yaralandığını, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 285 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı. 

Tatar, şu ana kadar enkazlardan 7 bin 840 kişinin kurtarıldığını belirtti. 

Depremde teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. 11 bin 302 yıkılan bina ihbarı bulunuyor. 

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