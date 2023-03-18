  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale geçilemedi tarihin akışı değişti

»
18 Mart 1915’te dünyanın en güçlü donanmasına ‘Dur’ diyen Mehmetçik, Türk’ün gücünü dünyaya gösterdi. Zafer, KurtuluşSavaşı’nı müjdeleyen ulusal uyanışın da meşalesini yaktı...
Çanakkale geçilemedi tarihin akışı değişti

Deniz zaferinin 108'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz

Bugün 18 Mart… Çanakkale'nin ‘geçilmezliği'ni dünyaya ilan eden bu büyük zaferin 108'inci yıl dönümünü kutluyoruz.

Türk askerlerinin direnişi, bir ulusun bağımsızlık ateşini yaktı.

Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden biri. İngiltere, Avrupa'da savaşın mevzi çatışmalara dönüşmesi üzerine, Çanakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe açıp İstanbul'u ele geçirerek, Osmanlı Devleti'ni Almanya'dan ayırmayı ve kararsız Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında yer almasını önlemeyi düşünüyordu.

Dünyanın en güçlü savaş gemileri Çanakkale Boğazı'na döşenen mayınlara takıldı…

EN GÜÇLÜ DONANMA

12'si İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan müttefik donanması, Çanakkale Boğazı'nda ilerliyordu. Karşılarında ise vatanı savunmak için kanlarının son damlasına kadar savaşmaya hazır Mehmetçik vardı. Mehmetçik ve düşman donanması, 18 Mart 1915 günü karşı karşıya geldi. Türk topları, Nusret Mayın Gemisi'nin denize döşediği mayınlar, art arda patladı.
O güçlü donanma bozguna uğratıldı.

Milletin canı pahasına verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı savaşta düşman orduları Çanakkale'yi geçemedi. Batı'yı dize getiren bu zafer tarihin akışını değiştirirken, bu topraklarda yaşayan milyonlara Kurtuluş Savaşı'nı müjdeleyen büyük bir uyanışın da
kapısını araladı.

Mustafa Kemal, askeri dehasıyla ülkenin kaderini değiştirdi.

‘Size ölmeyi emrediyorum'

Denizde ağır bir yenilgiye uğrayan itilaf devletleri, 25 Nisan'da Gelibolu Yarımadası'nın güneyindeki 5 noktaya asker çıkarınca kara savaşı başladı. Bu savaşın kaderini 34 yaşındaki bir yarbay Mustafa Kemal (Atatürk) belirledi. Askerleriyle Arıburnu'nu, Cesarettepe'yi, Kanlısırt'ı, Anafartalar'ı ve Conkbayırı'nı tuttu. “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” sözü ile harekete geçen Mehmetçik, düşman birliklerini sahile hapsetti, bu büyük direniş 8 ay sonra zaferle taçlandı. İngiliz ve Fransız güçleri, 20-21 Aralık'ta geldikleri gibi gittiler.

Çanakkale kara savaşı, aralık ayına kadar sürdü.

Büyük zafer 7 saatte geldi

Müttefik donanması, 18 Mart saat 11.15'te ilk atışla taarruz başlattı. Saat 18.00'e kadar süren şiddetli çatışmalar sonunda, “Bouvet”, “Irresistible” ve “Ocean” zırhlıları battı, iki muharebe gemisiyle bir muharebe kruvazörü yara aldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reuters, İskenderunlu ailenin depremle değişen hayatını yazdı: Mezarlıkta yaşıyorlar17 Mart 2023 Cuma 20:17
  • Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon TL17 Mart 2023 Cuma 18:59
  • Sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi17 Mart 2023 Cuma 18:40
  • ORC açıkladı... "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"17 Mart 2023 Cuma 18:04
  • Deprem bölgesini vuran sel felaketinde can kaybı 18'e ulaştı17 Mart 2023 Cuma 16:18
  • Avrupa basınından çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan kaybederse Türk dış politikası nasıl yol alacak?17 Mart 2023 Cuma 13:26
  • HaberTürk yazarı Sarıkaya: Son 10 yılın en düşük bürokrat aday adaylığı başvurusuna tanıklık ettik, bu da gösteriyor ki hiçbiri kendini riske sokmak istemedi17 Mart 2023 Cuma 12:40
  • EuroPoll Araştırma'nın mart ayında yaptığı ankete göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 13 puan önünde yer alırken CHP birinci parti oldu.17 Mart 2023 Cuma 12:29
  • YSK’nın sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete’de17 Mart 2023 Cuma 11:25
  • Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşünde konuştu: Çocukların katilleri belli, hesabını soracağım16 Mart 2023 Perşembe 23:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti