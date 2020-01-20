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Çankırı'da evinde ölü bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz için savcılık 'cinayet' şüphesi ile soruşturma başlattı

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Çankırı’da öğretmenlik yapan Tuğba Açıkgöz’ün geçen hafta evinde ölü bulunması ile ilgili olarak savcılık, “cinayet” şüphesi ile soruşturma başlattı.
Çankırı'da evinde ölü bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz için savcılık 'cinayet' şüphesi ile soruşturma başlattı

Hürriyet.com’da yer alan habere göre, eşarpla kendini astığı belirtilen Açıkgöz’ün vücudunda morluklar, parmaklarında ise kırıklar olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Açıkgöz’ün yakın bir arkadaşı, “Tuğba bana, erkek arkadaşı M. M.’nin kendisine ‘sen ölmeyi hak ediyorsun; yalnız öleceksin’ dediğini söyledi” dedi.

Çankırı’da öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Açıkgöz, Salı günü evinde ölü bulunmuştu.

Tuğba Açıkgöz’ün ablası M. Açıkgöz, ifadesinde “Edindiğimiz bilgilere göre, erkek arkadaşı M. M. psikolojik sorunları olan biriymiş... Komşuları, o gece Tuğba’nın dairesinde bağırma seslerinin geldiğini söyledi. Ben bu olayın intihar olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Bir diğer kardeşi T. Açıkgöz ise “Kardeşim, ölü bulunduğu gün yani Salı günü annemin yanına gitme planı yapmış. Yine, cuma günü de arkadaşları ile buluşma planı yapmış. İntihar edecek olan insan sosyal davranmaz, içine kapanır. M. M. isimli şahsın kaçma şüphesi var, tutuklanmasını istiyoruz” dedi.

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